Gustaf Westman trasforma la tavola delle feste: design arrotondato e colori pop

La tavola delle feste diventa colorata e di design nelle creazioni di Gustaf Westman per IKEA dove colori pop, contrasti e luce sono protagonisti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Siamo a settembre ma è già tempo di pensare a Natale, soprattutto se siete alla ricerca di oggetti non scontati per la vostra casa e la vostra tavola. Se palline d’oro, stelline appese, fiocchi rossi e rametti di abete vi hanno stancato, provate a dare un’occhiata alla nuova collezione che IKEA ha realizzato insieme al designer Gustaf Westman. Vi stupirete.

La tavola delle feste di Gustaf Westman per IKEA

Abbiamo visto i pezzi che Gustaf Westman ha realizzato all’interno della collezione invernale annuale di IKEA, VINTERFINT, in un allestimento molto particolare che è un tripudio di colori pop, di forme curvilinee e ultra moderne che restituiscono sempre e comunque tutto il calore della atmosfera natalizia che si respira in famiglia.

Infatti, il progetto nasce dal desiderio di proporre una visione più moderna e inclusiva delle festività invernali, attraverso un design vivace e informale che, pur innovando, mantiene vivo lo spirito della tradizione.

Il design della collezione si distingue per le iconiche forme curvilinee e scultoree di Gustaf Westman, abbinate al suo audace uso del colore. È un’esplorazione creativa delle tradizioni festive che va oltre una singola ricorrenza, proponendo un’estetica inclusiva e contemporanea. La combinazione di rosso e verde richiama i codici classici delle festività, mentre tonalità inaspettate come il rosa “bubble gum” e il celeste reinventano la palette tradizionale con un tocco sorprendente e giocoso.

Ufficio stampa - IKEA

La collezione vista da vicino

Gustaf Westman ha firmato 12 pezzi, tra portacandele, illuminazione, tazze e piatti in porcellana. Filo conduttore tra questi oggetti è il contrasto di colore e di forma. Così, i piatti in porcellana, disponibili in verde scuro e rosa, giocano con la tensione tra la forma quadrata e la delicata cavità circolare al centro. Ogni pezzo ha una propria identità, ma è stato progettato per integrarsi armoniosamente con gli altri, come tessere di un mosaico che compongono un servizio da tavola coerente e sorprendente.

Il set dedicato al tradizionale glögg (vino speziato) include una tazza e un piattino volutamente sovradimensionato, ispirato ai ricordi d’infanzia di Westman, quando la nonna preparava dolci in abbondanza durante le feste. Questo dettaglio crea lo spazio perfetto per accogliere i biscotti della pausa caffè svedese. E per il 40° anniversario delle celebri polpette IKEA, è stato ideato un piatto da portata che le valorizza, presentandole in una fila ordinata.

Ufficio stampa - IKEA

La luce gioca un ruolo centrale nella collezione. L’assortimento include candelieri e portacandele in porcellana, disponibili in due colori, che riprendono il contrasto tra forme quadrate e rotonde. A completare la proposta, una lanterna portatile e ricaricabile con struttura circolare a strati che, ruotando, assume la forma di un’orbita. L’omaggio più esplicito al Natale svedese è la reinterpretazione moderna della classica lampada a candelabro, tradizionalmente esposta sul davanzale della finestra.

Chiude la collezione un vaso composto da una spirale metallica che si avvolge fino a formare una silhouette a molla, simile a una clessidra, al cui interno è inserito un recipiente in vetro. I due elementi, distinti ma interdipendenti, dialogano tra loro: la struttura a spirale sostiene i fiori, che si intrecciano naturalmente.

L’intera collezione è un omaggio alla convivialità che si esprime al meglio in cucina e in particolare a tavola dove si vive il piacere dello stare insieme. Con questo obiettivo sono stati creati i pezzi che la compongono.

Ufficio stampa - IKEA

Chi è Gustaf Westman

Architetto convertito al design, Gustaf Westman ha fondato il suo studio a Stoccolma nel 2020, con una particolare attenzione a creazioni personalizzate, realizzate in modo sostenibile con la collaborazione di artigiani specializzati locali.