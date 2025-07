Loredana Cannata dopo l’incidente all’Isola: “Accertamenti importanti”

IPA Loredana Cannata

L’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani: durante la finalissima abbiamo assistito a un momento di paura. Durante la prova subacquea, i capelli di Loredana Cannata si sono impigliati nella sbarra della gabbia. A emergenza rientrata, lei stessa ha detto: “Ho pensato di non farcela”. Un grosso spavento: la conduttrice, Veronica Gentili, si è subito attivata, viste le immagini in diretta, per allertare la produzione. Ora, rientrata in Italia, Loredana Cannata ha scritto un messaggio su Instagram, parlando di “accertamenti importanti”.

Isola dei Famosi, Loredana Cannata rientra in Italia: il messaggio su Instagram

La finale dell’Isola dei Famosi è andata in onda mercoledì 2 luglio: la prova di Loredana Cannata è stata a dir poco estrema. Molti spettatori hanno criticato fortemente l’accaduto, considerando che il tutto è avvenuto in diretta. Su Instagram, l’ex naufraga ha ringraziato i fan per il supporto (è stata tra le naufraghe più amate), ma non ha potuto realizzare un video-saluto, in quanto al momento si sta sottoponendo ad alcuni controlli.

“Sono tornata a casa, avrei voluto fare per voi un video saluto, ma da alcune ore sto facendo degli accertamenti importanti“, così è iniziato il suo messaggio sui social. “Ma ne voglio approfittare per ringraziarvi per il supporto incredibile che mi avete dato in questa esperienza all’Isola. Grazie a tutte le persone che mi hanno votata anche in finale, e a quelle che non sono riuscite a farlo perché il televoto è stato troppo “flash”, e grazie per i tantissimi commenti meravigliosi. Mi fate commuovere, grazie di tutto a tutti. Vi aggiornerò sulla mia salute“.

Come sta Loredana Cannata dopo la prova subacquea

La regia, durante la prova in apnea di Loredana Cannata, è intervenuta immediatamente: le immagini drammatiche si sono spostate dalla diretta dell’Honduras allo studio, dove la conduttrice, Veronica Gentili, è intervenuta immediatamente richiamando all’attenzione gli addetti alla sicurezza, per farli intervenire subito. “Fermate tutto, tiratela fuori subito! La stanno tirando fuori? Pierpaolo, portatela fuori. Ok, mi dicono che l’hanno liberata, adesso appena si riprende parliamo direttamente con lei”. Non poche le preoccupazioni anche degli spettatori da casa, che hanno atteso, con il fiato sospeso, l’esito della prova, considerando che la Cannata ha provato a liberarsi in ogni modo possibile per riemergere in superficie.

Pochi secondi dopo, abbiamo rivisto Loredana Cannata: seppur scossa, ha comunque voluto tranquillizzare il pubblico da casa. “Sto bene. Ero arrivata a contare a 35, pensavo di non farcela, ho provato a tornare su e non ce la facevo, sono rimasta impigliata. Mi sono spaventata tanto, ho cercato di strapparmi i capelli, cercavo di prendere aria, ma non respiravo, mancavano pochi centimetri all’aria. Speravo che arrivasse qualcuno a portarmi una maschera. Grazie a chi mi ha salvata, mi hanno tagliato i capelli. Picchiavo continuamente la testa nella sbarra di ferro mentre cercavo di liberarmi, dalla paura continuato a sbattere e adesso mi è venuto un grosso ematoma”. Adesso, rientrata in Italia, si sta sottoponendo ai controlli: aveva detto di sentire dolore alla testa, oltre a parlare dell’ematoma.