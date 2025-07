Loredana Cannata è stata ricoverata dopo il rientro in Italia all'Isola dei Famosi: "Altri controlli, dai risultati si capirà come procedere"

IPA Loredana Cannata

Dopo il primo aggiornamento una volta tornata in Italia, Loredana Cannata si è sottoposta ai dovuti accertamenti: durante la finale dell’Isola dei Famosi, andata in onda il 2 luglio, abbiamo visto l’ex naufraga in difficoltà. Quando si è svolta la prova subacquea, i suoi capelli sono rimasti impigliati nella sbarra, e la Cannata è stata sott’acqua più di quanto avrebbe potuto sopportare. Ricoverata in cardiologia, nella giornata del 7 luglio ha spiegato che oggi dovrebbe sottoporsi a ulteriori controlli.

Loredana Cannata, come sta dopo la prova subacquea all’Isola dei Famosi

Forte apprensione per i naufraghi dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi: Loredana Cannata è ancora ricoverata in ospedale, mentre Mario Adinolfi, dopo essere stato colto da malore, è stato dimesso. La Cannata, dopo aver parlato di accertamenti importanti, ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute: è rientrata venerdì 4 luglio a casa, ma dopo 3 ore si è recata in ospedale per alcune difficoltà di respirazione. “Fame d’aria”, ha detto, parlando di 10 ore trascorse tra prelievi e analisi. Poi, il ricovero in cardiologia, dove l’attendono ulteriori esami.

“Anche oggi e oggi e domani potrò vedere Roma solo da qui, da quest’altra isola. Domani altri controlli, dai risultati si capirà come procedere, so di essere in buone mani”, ha scritto su Instagram. “Penso a Pepito e Mielito (i suoi amati gatti, n.d.r.), che dopo due mesi di assenza e 3 ore di carezze, mi hanno vista di nuovo andar via”. In ultimo, un sentito ringraziamento ai tanti fan che la stanno sostenendo in queste ore. “Leggo ancora meravigliosi messaggi, quanto amore… Grazie per sempre e di cuore”.

I problemi dopo la prova subacquea

Veronica Gentili, la conduttrice, aveva detto: “Questa è l’Isola più difficile di sempre”. Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare un momento simile, oltretutto in diretta, cosa condannata dagli spettatori stessi, che hanno invitato la produzione e gli autori a prendere le dovute precauzioni durante alcune prove. Come quella subacquea, quando i capelli di Loredana Cannata sono rimasti impigliati nella sbarra. “Ho rivisto il video e calcolato i tempi: dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie ma sono rimasta incastrata sott’acqua più di 50 secondi, cercando di strappare i capelli incastrati”, ha detto la Cannata.

“La bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria e ingoiava acqua, più volte, ho pensato seriamente che molto probabilmente sarei morta così”. Ha poi aggiunto che, una volta passata l’adrenalina iniziale, il suo corpo ha iniziato a rispondere, con conseguenze fisiche e psicologiche che sta affrontando al momento.

Anche Mario Adinolfi è stato in ospedale

C’è stata preoccupazione anche per Mario Adinolfi, che è stato ricoverato e poi dimesso: lui stesso ha raccontato di avere avuto una sorta di “crollo dell’impalcatura”, in quanto il fegato e i reni hanno faticato a gestire il calo di peso (ha perso in totale 34 kg). “Con gli altri concorrenti ci siamo raccontati i guai che stiamo vivendo e devo dire che stiamo tutti abbastanza inguaiati, anche chi ha un fisico estremamente atletico. Sto notando che tutti noi abbiamo dei problemi, soprattutto coloro che hanno fatto tutto il percorso”, ha raccontato Adinolfi, aggiungendo che l’Isola è un’esperienza unica nella vita.