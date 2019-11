Vieni da me, Paolo Vallesi e Federica Moro si raccontano a Caterina Balivo

editato in: da

Una puntata intensa quella di Vieni da Me di oggi. Nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo c’è stato spazio per emozionarsi, commuoversi, divertirsi e conoscere curiosità e aneddoti sugli ospiti che hanno accettato l’invito della conduttrice campana. Il momento più intenso ed emozionate della trasmissione, che ha fatto commuovere la stessa Caterina Balivo, è stato senz’altro quando è arrivato ospite Paolo Vallesi.

Il cantante si è letteralmente messo a nudo raccontando in modo molto onesto e senza filtri anche momenti molto delicati della sua vita. Dopo aver ripercorso gli esordi di Vallesi, che conobbe presto il successo negli anni ’90, il discorso è arrivato fino ai giorni nostri.

Del cantante toscano, il grande pubblico aveva un po’ perso le tracce da qualche anno, e lui ha riconosciuto di aver fatto qualche errore, ma di aver continuato in questi anni a lavorare con la musica, soprattutto in veste di autore. Una nuova occasione per ripresentare il suo talento al pubblico è arrivata poi con la trasmissione Ora o mai più, un nuovo inizio e una nuova opportunità, che Vallesi ha colto al meglio, vincendo la competizione.

Ora o mai più per il musicista non è stato solo una possibilità di ripartenza dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista personale. Il cantante, infatti, ha svelato a Caterina Balivo che la partecipazione alla trasmissione Rai è arrivata al termine della sua battaglia contro il tumore. Una battaglia di cui Vallesi ha spiegato di non aver voluto parlare pubblicamente durante Ora o mai più, perché non voleva essere circondato da pietismo, e voleva giocarsi quella gara con le sole armi della sua musica e del suo talento.

Il cantante ha poi voluto mandare un messaggio di apprezzamento a tutti i suoi colleghi e colleghe del mondo dello spettacolo che, colpiti dalla malattia, hanno la forza di condividere la loro battaglia con il pubblico, come Emma Marrone o Carolyn Smith, solo per citarne alcuni.

E parlando di battaglie contro le malattie, Vallesi è riuscito ad emozionare ancor di più Caterina Balivo e il pubblico di Vieni da me nel momento in cui ha ricordato con parole affettuose Fabrizio Firizzi: “Voglio ricordare l’amico Fabrizio che ha avuto un percorso di dignità e lucidità incredibile” ha detto Vallesi, scatenando un applauso caloroso.

Altre emozioni e ricordi apprezzati dal pubblico sono stati quelli condivisi con Caterina Balivo da Federica Moro. Il tempo, per la bellissima ex Miss Italia oggi 54enne, sembra essersi davvero fermato, e lei sembra ancora la liceale della serie tv che la lanciò, College.

Eppure, nonostante la grande popolarità degli anni ’80, anche Federica ha poi preferito non continuare il suo percorso nel mondo dello spettacolo e insieme a Caterina Balivo ha ripercorso gli anni dei suo esordi e dei successi, e ha raccontato com’è oggi la sua vita, tutta dedicata alla famiglia e al marito, Matteo Carratore, sposato solo due anni fa ma a cui è legata da ben 17 anni.