Isola dei Famosi 2025, lite furiosa fra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti

Fonte: IPA Veronica Gentili

Lite furiosa all’Isola dei Famosi 2025 fra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. I due naufraghi si sono scontrati, dopo l’ultima puntata, dando vita ad una discussione piuttosto accesa che di certo avrà delle ripercussioni.

Le lite fra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti all’Isola dei Famosi 2025

Tutto è iniziato quando Patrizia Rossetti ha chiesto a Mirko Frezza di ricevere più riso durante il pasto perché non le piace il pesce. Una richiesta che non è piaciuta a Frezza e che ha causato un’accesa discussione.

“Non mi è piaciuto”, ha spiegato la Rossetti, parlando della volontà di non mangiare pesce e avere più riso. “No, è perché non ti va”, ha replicato immediatamente l’attore, che poi le ha chiesto in modo provocatorio: “Che pesce mangi in Italia?”.

Questo breve scambio di battute è bastato a scatenare un’accesissima lite. “Quando tu non mangiavi cocco, ricevevi comunque doppia razione di riso. Saranno c***i miei cosa mangio in Italia”, ha detto la conduttrice, ma il naufrago ha replicato: “Fai come c***o ti pare, io il riso non te lo do. Se vuoi sapere cosa penso, ti dico che hai rotto il ca**o”.

Poco dopo Frezza ha spiegato il motivo del suo malumore: la nomination ricevuta nel corso dell’ultimo collegamento con Veronica Gentili. “Mi hai nominato perché hai detto che non sai come la penso, ora lo sai. Almeno non mi voti più – ha gridato Mirko Frezza -. Ti sei inventata le ca***te per nominarmi. La prima perché hai detto che ti nominavo, ma non ti ho mai nominata. Rompi il c***o e dici un sacco di parolacce”.

La Rossetti si è però difesa: “Ah, allora ti sta sul ca**o quello. È un gioco, anche io sono stata nominata cinque volte”. Una polemica accesa e con toni alti di cui di sicuro si parlerà nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2025.

Le polemiche e le liti all’Isola dei Famosi 2025

Questa edizione dell’Isola dei Famosi, di certo, è stata segnata da numerosi scontri e liti che sono andati in scena sin dal primo giorno in Honduras. Solo qualche giorno fa Omar Fantini e Teresanna Pugliese erano stati protagonisti di un’altra accesa discussione.

Ancora una volta a scatenare la lite era stato il cibo e le parole di Teresanna che aveva accusato Omar di aver mangiato un pezzo di cocco.

“Teresanna, sei veramente una serpe – aveva sbottato Omar Fantini -. Non ho preso il cocco. Hai detto che ho rubato. Lo sanno gli altri che non sono così. A differenza di Teresanna Omar non racconta ca***te, non raggira ed è sincero. Buono ma non un co***one”.

Dopo la litigata, Omar ha rilasciato alcune dichiarazioni in confessionale, spiegando la volontà di far uscire dal gioco l’ex tronista di Uomini e Donne. “Sono tornato leader, sono sopravvissuto alle nomination – ha detto -. Mirko Frezza potrebbe contribuire a raggiungere il mio obiettivo che è far uscire Teresanna”.

Per capire cosa accadrà non resta che attendere la prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 dove di certo non mancheranno colpi di scena e sorprese.