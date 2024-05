Ascolti tv del 22 maggio, l’Isola dei Famosi 2024 precipita

Fonte: IPA Isola dei Famosi, ascolti tv del 22 maggio 2024

Gli ascolti tv non favoriscono l’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, e men che meno quando si scontra col calcio. Infatti su Rai 1 è stata trasmessa la finale di Europa League, Atalanta vs Bayer Leverkusen. Mentre su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto?.

Su Canale 5 all’Isola dei Famosi Edoardo Stoppa e Samuel Peron sono tornati da Playa Olimpo: dopo tre giorni di fatiche hanno portato ai compagni di avventura un’importantissima ricompensa. Uno dei due ha anche un grande potere, capace di ribaltare le sorti degli altri naufraghi.

Su Rai 3 a Chi l’ha visto? sono state presentate importanti novità sul caso di Simone, raggirato per 8 anni online da una persona che si faceva chiamare Enriquetta e che gli faceva credere di essere innamorata di lui. E poi Federica Sciarelli ha affrontato la morte di Pierina Paganelli con l’intervista esclusiva a Valeria, la vicina di casa, che ricostruisce alcuni episodi avvenuti prima dell’omicidio e mette in dubbio la buona fede di Manuela e Loris. Infine, l’omicidio di Antonella di Veroli, trovata morta in casa sua chiusa dentro un armadio: la sorella e la nipote in studio in diretta parlano di nuovi elementi e di reperti mai analizzati e chiedono la riapertura delle indagini.

Su Rete 4 è andato in onda Fuori dal coro condotto da Mario Giordano ha dedicato ampio spazio all’inchiesta sul sistema sanitario nazionale.

Prima serata, ascolti tv del 22 maggio: l’Isola precipita e l’Atalanta trionfa

Su Rai 1 la finale di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen incolla alla tv 6.250.000 spettatori pari al 29.2% di share (primo tempo a 6.337.000 e il 28.3%, secondo tempo a 6.167.000 e il 30%; pre e post nel complesso: 4.158.000 – 22.4%) . Su Canale5 – dalle 21.39 all’1.13 – L’Isola dei Famosi appassiona 1.678.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 Delitti in Paradiso raduna 1.079.000 spettatori pari al 5.7% di share (primo episodio a 1.338.000 e il 6.2%, secondo episodio a 848.000 e il 5%). Su Italia1 in prima visione il film Il Principe Cerca Figlio piace a 1.442.000 spettatori con il 7.5%.

Su Rai3, dopo una presentazione (1.575.000 – 7%), Chi l’ha Visto? segna 1.713.000 spettatori pari al 9.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 757.000 spettatori (5%). Su La7 La7 Ricorda Capaci interessa 714.000 spettatori con il 3.3%. All’interno Our Godfather – La Vera Storia di Tommaso Buscetta segna 407.000 spettatori e il 2.3%. Vi perdono ma inginocchiatevi è visto da 140.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 Attacco al Potere – Olympus has fallen arriva a 346.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove L’Amore Bugiardo – Gone Girl raduna 247.000 spettatori con l’1.8%.

Access Prime Time, dati del 22 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.219.000 spettatori (21.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da 3.014.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 893.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.431.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.247.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole appassiona 1.775.000 spettatori (8.1%).

Su Rete4 Prima di Domani interessa a 848.000 spettatori con il 4%. Su La7 Otto e Mezzo piace a 1.581.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 450.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 601.000 spettatori (2.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 22 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.881.000 spettatori pari al 23.7% mentre L’Eredità ha coinvolto 3.869.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna diverte 2.078.000 spettatori (18.7%) mentre La Ruota della Fortuna è seguita da 3.014.000 spettatori (21.3%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 437.000 spettatori (3.2%). SWAT raccoglie 589.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 481.000 spettatori con il 3.8% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 579.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.324.000 spettatori (14.5%). A seguire Blob segna 918.000 spettatori pari al 5.1% e La Gioia della Musica raccoglie 882.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 734.000 spettatori (4.1%). Su La7 Padre Brown raduna 220.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 324.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 512.000 spettatori (3.2%).