Ascolti tv del 29 maggio, Rai 1 precipita, l’Isola bloccata, vince il calcio

L’Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5, si trova sempre in difficoltà con gli ascolti perché la competizione è alta. Ma mercoledì sera riesce a battere nello share Rai 1 che ha trasmesso il film in prima visione con Claudia Gerini e Massimo Ranieri, Mancino naturale, per la regia di Salvatore Allocca.

Rai 1 dunque ha puntato tutto sulle emozioni, infatti Mancino naturale racconta di Isabella ha perso il marito ed è rimasta sola a badare al figlio Paolo che ha una decina d’anni e un grande talento per il calcio. La donna segue con passione ardente il suo percorso sportivo e s’indebita per pagare un mediatore affinché il ragazzino sia favorito in un provino per una grossa società sportiva. Il loro nuovo vicino di casa, Fabrizio, è uno sceneggiatore di scarso successo: aiuterà Paolo con la scuola, senza restare indifferente al fascino della madre.

Nel cast ci sono Claudia Gerini, Francesco Colella, Massimo Ranieri, Alessio Perinelli, Katia Ricciarelli, Alessandro Bressanello.

Su Canale 5 l’Isola dei Famosi 2024, condotta da Vladimir Luxuria, è arrivata quasi alla fine e non ha mai particolarmente brillato nello share. Ma mentre la tensione per la vittoria sale sempre più, arriva anche il 14% di share. Prossimo appuntamento il 2 giugno.

Su Rai 3 Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli, si è occupato del caso di Gianfranco Bonzi che poco prima di sparire ha scritto una lettera al figlio in cui si capisce che nel suo cuore c’è ancora la finta Dua Lipa. E poi si è parlato di Manuela Murgia, una ragazza di solo 16 anni ritrovata morta nella gola di Tuvixeddu in Sardegna grazie ad una telefonata anonima: in studio in diretta, i familiari che non hanno mai creduto al suicidio e chiedono la riapertura delle indagini.

Su Rete 4 Mario Giordano in Fuori dal Coro ha aperto un nuovo capitolo dell’inchiesta sul sistema nazionale sanitario e poi è tornato a parlare dei ladri di case con gli sviluppi dell’aggressione a Firenze da parte di una famiglia di occupanti abusivi ai danni di una troupe della trasmissione. Focus, poi, sul tema sicurezza, in seguito al recente caso di cronaca a Roma, dove una donna di 81 anni è stata uccisa per errore da un proiettile vagante, durante un regolamento di conti fra bande in pieno giorno.

Prima serata, ascolti tv del 29 maggio: Gerini battuta dall’Isola

Su Rai 1 Mancino naturale incolla al piccolo schermo 2.115.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 – dalle 21.40 all’1.03 – L’Isola dei Famosi ha incollato davanti al video 2.000.000 spettatori con uno share del 14.1% . Su Rai2 Déjà vu – Corsa contro il Tempo è seguita da 877.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia1 Dolittle appassiona 950.000 spettatori con il 4.9%.

Su Rai3, dopo una presentazione (997.000 – 4.7%), Chi l’ha Visto? interessa a 1.616.000 spettatori pari al 9.2%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 738.000 spettatori (4.9%). Su La7 Inside D-Day 1944-2024 raccoglie 456.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 la finale di Conference League Olympiacos-Fiorentina vince con 2.948.000 spettatori con il 15.7% (primo tempo: 2.728.000 – 13%, secondo tempo: 3.129.000 – 16.4%, tempi supplementari: 2.966.000 – 18.9%). Sul Nove Broken City sigla 235.000 spettatori con l’1.3%.

Access Prime Time, dati del 29 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.913.000 spettatori (21.1%) e Affari Tuoi conquista 4.972.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia è visto da 2.635.000 spettatori pari al 12.8%. Su Rai2 TG2 Post segna 520.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ottiene 1.350.000 spettatori con il 6.8%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.228.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.605.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Prima di Domani sigla 616.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.400.000 spettatori (7%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics piace a 658.000 spettatori (3.3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 29 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.613.000 spettatori pari al 24.2% mentre L’Eredità ha coinvolto 3.700.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna piace a 1.695.000 spettatori (17.6%) mentre La Ruota della Fortuna convince 2.887.000 spettatori (22.2%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 407.000 spettatori (3.2%). SWAT raggiunge 571.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 272.000 spettatori con il 2.4% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 602.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.050.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 931.000 spettatori pari al 5.5% e Riserva Indiana ottiene 912.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 594.000 spettatori (3.5%). Su La7 Padre Brown raduna 163.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 l’approfondimento pre partita di Conference League ha conquistato 313.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? intrattiene 435.000 spettatori (3%).