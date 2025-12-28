Affari Tuoi, Stefano De Martino scatenato. Colpo di scena sul finale

Ad Affari Tuoi, Stefano De Martino si scatena fra gag e imitazioni. E la concorrente vince in modo inaspettato.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

La puntata del 28 dicembre di Affari Tuoi ha regalato grandi emozioni con un Stefano De Martino che si è scatenato, fra imitazioni e gag insieme ad Herbert Ballerina, e una concorrente agguerrita.

Affari Tuoi, Rosy dalla Lombardia trionfa sul finale

A giocare nella puntata del 28 dicembre di Affari Tuoi è Rosy dalla Lombardia. Vero nome Rosanna, la concorrente ha svelato che arriva da Cologno Monzese e di professione fa la personal trainer, proponendo allenamenti tutti al femminile. Diventata da pochi mesi mamma di Aurora, Rosy ha deciso di partecipare al gioco televisivo insieme al marito Luca.

La sua strategia è iniziata con l’apertura di numerosi pacchi, alcuni con premi di basso valore e altri con cifre molto alte, come 100mila e 300mila euro. L’uscita di questi ultimi pacchi ha reso la partita particolarmente difficile, perché ha eliminato i premi più grandi dal tabellone, aumentando la tensione delle scelte successive. Nei diversi momenti cruciali, il Dottore le ha proposto offerte per chiudere subito la partita. Prima la concorrente ha ricevuto un’offerta di 35 mila euro, poi di importi più bassi, ma Rosy ha sempre rifiutato, decisa a proseguire e a sfruttare ogni possibilità sino alla fine.

Con il gioco che si faceva più complicato e rimasti solo tre pacchi, tra cui il temuto pacco nero, Rosy ha dovuto valutare con attenzione ogni decisione. Le proposte di chiudere con offerte da 10mila e poi da 22mila euro l’hanno messa di fronte ad un bivio: rischiare ancora oppure assicurarsi una somma importante? Dopo aver riflettuto insieme al marito, la concorrente ha accettato l’offerta da 22 mila euro. A questa si è poi aggiunto un jolly da 2 mila euro guadagnato in una fase precedente, portando la vincita complessiva a 24 mila euro.

Alla fine la rivelazione del pacco nero ha confermato che la sua scelta di accettare l’offerta era stata saggia. Conteneva infatti 20 mila euro, un valore che avrebbe ridotto sensibilmente il premio finale se fosse rimasto in gioco fino alla fine.

Oltre Affari Tuoi, il futuro televisivo di Stefano De Martino

Il futuro televisivo di Stefano De Martino si delinea più ricco e ambizioso che mai. Dopo aver consolidato la sua presenza sul piccolo schermo come conduttore e showman, l’ex ballerino di Amici sta ampliando il suo raggio d’azione, affrontando nuovi format e progetti che ne valorizzano versatilità e carisma.

Oltre alla trasposizione televisiva del suo spettacolo teatrale Meglio Stasera, che gli permette di portare sullo schermo l’energia del palco, Stefano sta lavorando a programmi pensati appositamente per lui, dove potrà mostrare anche il lato più personale e autentico della sua figura artistica.

Non si tratta solo di intrattenimento leggero, secondo alcune indiscrezioni infatti il conduttore punta a format che siano in grado di unire comicità, musica, interazione con il pubblico e momenti di racconto autobiografico, in cui condividere esperienze professionali e aneddoti di vita privata con la stessa spontaneità che lo ha sempre contraddistinto.

“Voglio progetti in cui il pubblico possa vedermi per quello che sono davvero, senza filtri, e partecipare insieme a me a ogni momento dello show”, aveva svelato qualche tempo fa. Al contempo, De Martino sembra intenzionato a sperimentare anche nuovi generi televisivi, dal daytime al prime time, consolidando la sua immagine di conduttore moderno e versatile, capace di muoversi tra diversi linguaggi senza perdere autenticità.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!