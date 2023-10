Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il designer irlandese Seán McGirr è stato scelto come nuovo direttore creativo di Alexander McQueen. Nel mondo dell’alta moda, ogni scelta è seguita con attenzione e ammirazione, e i cambiamenti ai vertici delle Maison di prestigio sono sempre un evento di grande rilevanza. Ed è per questo che la nuova nomina della maison britannica ha scosso il mondo del fashion. Questa notizia arriva solo pochi giorni dopo l’uscita di scena di Sarah Burton, che ha presentato la sua ultima collezione per la casa di moda durante la Paris Fashion Week S/S 2024.

Alexander McQueen: ecco il nuovo direttore creativo

La notizia della nomina di Seán McGirr come direttore creativo di McQueen è stata accolta con grande entusiasmo ma anche con un pizzico di amarezza. Gli esperti del settore infatti, non avevano ancora finito di asciugarsi le lacrime dovute dall’addio di Sarah Burton durante l’ultima Paris Fashion Week che già devono fare i conto con “il ragazzino di Dublino”.

Le opinioni dai vertici, d’altronde sono chiare, ma lassù si ragiona sempre più con il portagli che con cuore. Ecco infatti Gianfilippo Testa, CEO di Alexander McQueen dichiara: “Gli diamo il benvenuto con entusiasmo come direttore creativo. Con la sua esperienza, personalità ed energia creativa, porterà un linguaggio creativo potente ad Alexander McQueen, preservando la sua eredità unica”.

E ancora, il miliardario François-Henri Pinault, niente di meno che il chairman and CEO of Kering, afferma: “Alexander McQueen è una Maison a cui siamo appassionati, e siamo fiduciosi che Seán McGirr sarà in grado di perseguire il suo percorso con un nuovo slancio creativo. Non vediamo l’ora di aprire questo nuovo capitolo nella storia di questo brand unico”.

La nomina di Seán McGirr rappresenta una scelta inaspettata, per una serie di motivi che ora andiamo ad elencare.

Seán McGirr è “il ragazzo di Dublino”

Seán McGirr, originario di Dublino, Irlanda, è laureato nel 2014 alla Central Saint Martins di Londra, la stessa scuola d’arte frequentata dal fondatore della Maison, Lee McQueen. Qui ha conseguito un Master of Arts che gli permette di avere un bel lasciapassare necessario per entrare negli studi di moda.

Seán muove i primi passi nel mondo del fashion ricomprendo ruoli come ‘designer di abbigliamento femminile’ per Dries Van Noten ad Anversa. Città nota per essere culla di alcuni degli stilisti più famosi e sopratutto rivoluzionari al mondo.

Dal 2014 al 2018, ha fatto parte degli uffici creativi di Uniqlo a Tokyo e Parigi, lavorando sulle collezioni uomo sotto la guida di Christophe Lemaire. Ma è presso Burberry e Vogue Hommes Japan che inizia a giocare con i “grandi”. In interviste precedenti ha dichiarato di essersi sentito cresciuto oltre Dublino quando è partito nel 2010 e ha scelto Londra come “modo di creare la mia identità sociale“.

Ultima posizione ricoperta prima della grande nomina con Alexander McQueen è stata da JW Andreson. Qui McGirr era il responsabile del prêt-à-porter. Avendo iniziato il suo percorso con l’azienda nel 2020 supervisionando le collezioni uomo. Dimostrando la sua adattabilità e la sua abilità, McGirr ha in seguito ampliato il suo portfolio includendo la collezione donna.

Un appuntamento inaspettato

Con un curriculum che vanta esperienze presso potenze globali della moda, ci si aspetta che il ricco bagaglio di esperienze di Seán McGirr porti una nuova direzione stimolante al prestigioso brand. Nonostante l’augurio da parte del sistema moda sia uno dei migliori c’è chi storce il naso difronte a questa scelta.

La prima impressione è che il gruppo Kering voglia davvero cambiare rotta con questa nuova stagione visto che è la prima volta che al timone di McQueen non ci sarà un londinese ma bensì un irlandese, direttamente da Dublino. E’ noto a tutti che l’élite fashionista della “The Capital” non sia famosa per avere gli orizzonti aperti ma sembra proprio che la storia qui stia cambiando. Per chiarire la situazione ai meno esperti, la casa di moda McQueen è così inglese che, l’abito da sposa di Kate Middleton è stato prodotto proprio qui.

Inoltre, la nomina di Seán McGirr rappresenta una scelta inaspettata, poiché in precedenza circolavano nomi più noti dell’industria al posto del suo. Come per esempio il famoso e tanto amato Alessandro Michele, attualmente disoccupato. Tuttavia, questo richiama alla mente l’appointing di Sabato De Sarno da parte di Gucci, un’altra Maison di proprietà di Kering, la conglomerata di beni di lusso a cui appartiene anche Alexander McQueen.

Che il gruppo voglia davvero cambiare musica questo si era capito. E quindi ora non resta altro che mettere da parte il passato senza però dimenticarlo e abbracciare la nuova generazione di designer. Dobbiamo smettere di ancorarci al passato per essere pronti ad immergerci nei nuovi mondi creati dai nuovi direttori creativi.