Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images I look dalle sfilate della Milano Fashion Week Donna

Nel dinamico mondo della moda, dove l’innovazione e la tradizione si intrecciano in maniera affascinante, Tod’s, il prestigioso brand italiano, annuncia un cambiamento significativo. Matteo Tamburini, noto per la sua visione creativa e il suo tocco distintivo, è stato nominato il nuovo direttore creativo di Tod’s.

Matteo Tamburini: una visione innovativa per Tod’s

Prendendo il posto di Walter Chiapponi, che ha lasciato il marchio a settembre, Matteo Tamburini porta con sé un bagaglio di esperienza e una nuova prospettiva che promette di infondere nuova vita nel famoso brand di calzature e accessori di lusso.

Diego Dalla Valle, Presidente e CEO del Gruppo Tod’s, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Tamburini, sottolineando la sua “visione moderna dell’alta qualità e dell’Italian lifestyle”. Questa nomina segna l’inizio di un capitolo entusiasmante per Tod’s, con Tamburini che mira a portare un soffio di freschezza al brand, mantenendo allo stesso tempo l’essenza di lusso e qualità che lo contraddistingue.

Dopo il debutto di Seán McGirr da Alexander McQueen e quello di Sabato De Sarno da Gucci arriva quello di Tamburini è previsto per febbraio 2024 con la collezione Autunno/Inverno 2024/25 durante la Milano Fashion Week, un evento attesissimo che promette di svelare la nuova direzione stilistica del marchio.

Il passaggio di testimone da Chiapponi a Tamburini rappresenta un momento cruciale per Tod’s. Chiapponi, nel corso degli ultimi quattro anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel brand, mescolando con abilità il lusso e l’innovazione. Ora, con l’arrivo di Tamburini, Tod’s si prepara ad esplorare nuovi orizzonti creativi, mantenendo fede alla sua eredità di eccellenza e raffinatezza. La comunità della moda attende con impazienza di vedere come il talento e la visione di Tamburini contribuiranno a plasmare il futuro di uno dei nomi più prestigiosi nel panorama della moda italiana e internazionale.

Della Valle, evidenziando la transizione dopo l’uscita di Walter Chiapponi (ora parte del team di Blumarine), ha sottolineato il ruolo cruciale che Tamburini avrà nel guidare e coordinare l’ufficio stile di Tod’s. Quest’ultimo è composto da individui altamente esperti e sensibili alle dinamiche del mondo del lusso, un team che Tamburini è chiamato a dirigere e ispirare. Con l’arrivo di Tamburini, Tod’s si prepara ad intraprendere un nuovo percorso stilistico, mantenendo salde le proprie radici nell’alta moda italiana e cercando al contempo di esplorare nuovi orizzonti creativi sotto la guida di un talento riconosciuto a livello internazionale.

Chi è Matteo Tamburini

Matteo Tamburini, classe 1962 e originario di Urbino, è il nome che oggi risuona nel mondo della moda come il nuovo Direttore Creativo di Tod’s. La sua carriera, iniziata nei primi anni 2000, rappresenta un viaggio attraverso alcune delle più prestigiose realtà del fashion design. Dopo aver concluso i suoi studi in Fashion e Design, Tamburini ha fatto il suo ingresso nel panorama della moda lavorando per tre anni nell’ufficio stile di Pucci, poi in quello di Schiaparelli e successivamente in Rochas.

Il 2017 segna un altro passo importante nella sua carriera quando entra in Bottega Veneta, diventando parte del team guidato da Matthieu Blazy. Questa esperienza lo ha preparato per la sua nuova e prestigiosa posizione in Tod’s. Interessante notare che Walter Chiapponi, suo predecessore in Tod’s, aveva intrapreso un percorso simile, lavorando anch’egli per la Maison di Kering prima di prendere le redini di Tod’s e successivamente spostarsi in Blumarine.

Nelle sue parole, Tamburini esprime un profondo legame con Tod’s: “Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte della famiglia Tod’s e di un brand che è legato a doppio filo alle mie origini e ai miei ricordi. Mi riconosco nei valori del brand e nella ricerca continua dell’alta qualità e di stile seguiti fino ad oggi e non vedo l’ora di poter dare il mio contributo”.

Queste parole non solo rivelano il suo entusiasmo e l’onore di far parte di un marchio così iconico, ma anche il suo desiderio di continuare la tradizione di eccellenza e stile che ha sempre caratterizzato Tod’s. Con questa nuova avventura, Matteo Tamburini si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del lusso e del design italiano.