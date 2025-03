Idrata, purifica e deterge. Lo shampoo in polvere è il nuovo alleato pratico e sostenibile per capelli

Da portare sempre con te durante i tuoi viaggi, per fare sport e ovunque tu abbia bisogno di lavare i capelli per un risultato straordinario (e un occhio all'ambiente)

Gli shampoo in polvere rappresentano una rivoluzione nel mondo della haircare e stanno diventando sempre più una presenza fissa nella haircare routine delle appassionate di prodotti per capelli. Questi prodotti innovativi uniscono efficacia, praticità e sostenibilità in un solo prodotto e per questo sempre più persone stanno riscoprendo questo formato innovativo, che consente di ottenere una detersione profonda senza sprechi e con un impatto ambientale ridotto. A differenza degli shampoo tradizionali, le formule in polvere sono ultra concentrate, prive di acqua e spesso realizzate con ingredienti più delicati e naturali, riducendo la necessità di conservanti aggressivi. Ideali per chi viaggia, per chi lava i capelli frequentemente e per chi è attento all’ecologia, questi shampoo si stanno affermando come un’alternativa smart e sostenibile, senza compromessi sulla qualità del lavaggio.

Per chi lava i capelli tutti i giorni Alama Professional ha ideato Frequent Shampoo in Polvere, un’innovativa formula che unisce potere detergente e sostenibilità. La concentrazione e la delicatezza della formula garantiscono un’eccellente purificazione cutanea senza aggredire il cuoio capelluto, senza disidratare o stressare i capelli.

Utilizzarlo è semplice: versa sulla mano una piccola quantità di prodotto (ne basta davvero pochissimo), inumidisci ed applica su capelli bagnati. Sciacqua abbondantemente. Il risultato? Capelli della fibra capillare equilibrata, chioma dall’aspetto immediatamente aspetto sano, vitale, lucenti, freschi e leggeri a lungo e cute lenita e idratata.

Chi lo ha provato ha apprezzato il fatto che si possa trasportare tranquillamente in aereo evitando il limite del 100ml di prodotto liquido consentito in bagaglio a mano oppure è considerato un’ottima soluzione per chi fa sport e ha bisogno di portare sempre con sé lo shampoo occupando meno spazio possibile. La formulazione è a zero SLES, solfati e conservanti, -40% di consumo idrico e un packaging eco-friendly con il 50% di plastica riciclata.

Pratico e compatto, il formato da 50g equivale a 200ml di shampoo liquido e garantisce fino a 50 lavaggi. Oggi hai l’occasione di acquistare Alama Professional Powder Shampoo in Polvere Per Lavaggi Frequenti (50g) con il 29% di sconto, per cui lo pagherai solamente 6,76 euro.

A proposito di Alama Professional

Alama Professional è un brand italiano specializzato nella cura dei capelli, nato con l’obiettivo di offrire prodotti professionali di alta qualità, accessibili a tutti e ispirati alle esigenze dei saloni di bellezza. La sua filosofia si basa sull’innovazione, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione della bellezza autentica, con formule studiate per garantire risultati performanti senza rinunciare alla delicatezza e al rispetto del capello.

La gamma di prodotti Alama copre ogni esigenza di haircare, dalla detersione al trattamento specifico. Le sue linee spaziano dagli shampoo e balsami ai prodotti ristrutturanti, nutrienti e disciplinanti, pensati per ogni tipo di capello, dai lisci ai ricci, dai trattati ai più sensibili. Un’attenzione particolare è rivolta agli ingredienti, con formule prive di SLES, solfati e parabeni, arricchite con attivi naturali per garantire idratazione, protezione e luminosità.

Uno dei punti di forza del brand è la sua spinta verso la sostenibilità, con soluzioni innovative come gli shampoo in polvere, che riducono l’impatto idrico e il consumo di plastica. L’impegno di Alama è quello di offrire una bellezza consapevole, dove qualità professionale e rispetto per l’ambiente si incontrano per soddisfare le esigenze di chi cerca prodotti efficaci, ma con un’attenzione particolare verso il pianeta.

