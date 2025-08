IPA Re Carlo ha indossato un abito tradizionale in Scozia, con un pugnale nascosto nel calzino

È ben noto il profondo legame tra Re Carlo e la Scozia. Ogni estate infatti vi trascorre le proprie vacanze in compagnia della famiglia. Un paese che riesce ad ammaliarlo enormemente, tra scorci selvaggi e romantici nelle Highlands.

Una terra particolarmente amata anche da sua madre. Non è un caso, infatti, che la compianta Regina Elisabetta II si sia spenta proprio qui nel 2022. Non sorprende dunque la sua recente visita a Thurso, di per sé. Ciò che ha generato un po’ di chiacchiericcio, per così dire, è stato un dettaglio del suo look tradizionale.

Il pugnale nascosto

In occasione di un ricevimento con le comunità del Caithness in Scozia, Re Carlo ha fatto sfoggio di un abito tradizionale da Highlander. Ecco in cosa consiste:

kilt scozzese nella variante tartan Royal Stewart;

giacca;

gilet grigio;

cravatta a righe;

calze rosse;

sporran di pelle.

I più attenti hanno però notato un oggetto infilato nel calzino del sovrano. Qualcosa di appena visibile lungo la gamba. Considerando però il contrasto cromatico tra l’oggetto in sé, l’incarnato del Re e il rosso vivo della calza, è facile capire come sia “saltato all’occhio”.

Si tratta di un piccolo pugnale dall’impugnatura nera decorata. Una scena che non rispecchia di certo la personalità del Re e, infatti, il tutto si lega alla tradizione locale. Qualcosa che Carlo ha tentato di rispettare in ogni minimo dettaglio.

Cos’è lo skene-dhu

È bene capire come il pugnale nero avvistato non sia destinato alla legittima difesa. Difficile pensare che qualcuno possa aver immaginato Carlo impegnato in un duello in stile Paul Atreides contro Feyd-Rautha in Dune.

Parliamo infatti dello skene-dubh, ovvero un coltello cerimoniale. È parte integrante della tradizione scozzese e dev’essere portato proprio lì, ben infilato nel calzino e leggermente visibile. È uno dei simboli caratteristici dell’abito delle Highlands.

IPA

Difficile per noi riuscire a comprendere il significato letterale del pugnale, considerando come skene-dubh derivi dal gaelico. “Sgian” significa coltello, “dubh” significa invece nero o nascosto. Chi aveva visto le foto e immaginato per un attimo una versione “malessere” di Carlo dovrà ricredersi. Al netto del fatto che questo episodio possa generare tutta una serie di fan fiction sul sovrano armato, è perfettamente legale indossare questo pugnale nel Regno Unito. A patto però che venga integrato nell’abbigliamento tradizionale a corredo.

Un look intriso di storia

Re Carlo ha completato l’outfit con una cura estrema. Non solo il tartan Royal Stewart, da sempre associato alla monarchia britannica, ma anche un fazzoletto da taschino in seta. A ciò ha aggiunto scarpe in vernice nera e calze a maglia rossa.

Dettagli che riflettono la piena intenzione di onorare l’identità culturale scozzese. Non è di certo un caso che dal 2023 esista un tartan disegnato proprio per lui: il King Charles III Tartan, registrato ufficialmente nel Paese durante la sua incoronazione.