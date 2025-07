IPA Re Carlo al garden party durante la Royal Week al Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo

Ha avuto inizio ufficialmente la Royal Week in Scozia. Re Carlo ha aperto le danze con la solita eleganza impeccabile che lo contraddistingue. Al netto di alcuni strappi al protocollo in alcuni ambiti, il sovrano non offre mai sorprese “moderne” per quanto riguarda il vestiario.

Contagioso il suo entusiasmo, che sorprende un po’ tutti, considerando gli ultimi anni a dir poco faticosi. Il sorriso del Re è stato contagioso anche in quest’occasione, in qualità d’ospite d’onore al tradizionale garden party presso il Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo.

Eleganza e modernità al garden party

Re Carlo si è mostrato tremendamente a suo agio in un completo dall’eleganze ineccepibile, con tanto di tight e cilindro. Elementi che hanno fatto da cornice al suo perenne sorriso. Al suo fianco la Regina Camilla e la Principessa Anna. Entrambe vestite in toni di blu e tremendamente raffinate.

Al tempo stesso, però, spazio anche per un po’ di modernità. Per la prima volta, infatti, la Royal Company of Archers ha accolto delle donne tra le proprie fila. Un passo in avanti che ha ricevuto tutto il sostegno del caso da parte del sovrano.

A riprova di ciò, nel giardino reale ha conversato amabilmente con Lady Katherine Douglas (35), ex atleta olimpica e una delle prime arciere donna della compagnia. La sportiva ha così commentato l’evento: “Il Re ha detto che era ora che le donne fossero ammesse, ed era molto felice”.

La nuova biblioteca della Regina Camilla

Nel cuore di Edimburgo, la Royal Week ha avuto inizio con la Cerimonia delle Chiavi. Ciò consiste nella consegna simbolica delle chiavi della città al Re, da parte in questo caso di Lord Provost Robert Albridge. Il sovrano le ha poi restituite, come da tradizione, onorando il protocollo e sottolineando la piena fiducia nelle istituzioni locali.

Il giardino di Holyroodhouse si è così trasformato in un palcoscenico per la cerimonia, tra bande musicali, omaggi ai reggimenti e saluti militari. Anche in questo caso, però, spazio a un po’ di modernità. Tra i brani suonati, infatti, hanno trovato spazio:

I’m Gonna Be (500 Miles);

Counting Stars.

Se Re Carlo è stato preso particolarmente dalle cerimonie, la Regina Camilla si è dedicata alla cultura, visitando la nuova biblioteca di Ratho. Il frutto di un progetto che unisce comunità, passione per la lettura ed educazione.

La Regina ha lanciato un messaggio molto importante, e lo ha fatto dinanzi a bambini, autori e volontari: “Soltanto dieci minuti al giorno di lettura bastano per ridurre lo stress del 20%”. Dati emersi da una ricerca commissionata proprio dalla sua Queen’s Reading Room.

Al fianco dello scrittore Sir Ian Rankin, Camilla ha parlato con giovani aspiranti autori, incoraggiandoli così: “Guarderò i vostri nomi in libreria, un giorno”. Ha poi inaugurato ufficialmente la biblioteca: “Questi sono luoghi straordinari, in grado di ispirare dai bambini agli anziani. Vederne aprire una nuova è un segno di speranza”.