Luisa Amatucci ha un tumore, il racconto di “Silvia” di Un posto al sole: “Scoperto per caso”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Luisa Amatucci

Da decenni, è parte integrante della quotidianità delle famiglie italiane. Luisa Amatucci, l’attrice napoletana che da quasi trent’anni presta il volto a Silvia Graziani nella storica soap opera di Rai3 Un posto al sole, è senza dubbio uno dei volti più amati della soap. Recentemente, la sua assenza o i cambiamenti estetici del suo personaggio avevano alimentato diversi interrogativi, ma la verità è emersa solo di recente, durante un evento dedicato alla salute.

Il racconto di Luisa Amatucci

L’occasione per parlarne è stata un’iniziativa dedicata alla prevenzione dei tumori femminili, tenutasi lo scorso 7 marzo presso l’ospedale Andrea Tortora di Pagani, in provincia di Salerno. Con grande coraggio, Luisa Amatucci ha voluto trasformare la propria esperienza personale in un messaggio per tutte, sottolineando quanto la diagnosi precoce sia stata fondamentale nel suo percorso.

“Ho scoperto di avere questo tumore all’endometrio per puro caso, durante un controllo di routine”, ha confessato Luisa Amatucci. Una rivelazione che arriva come un messaggio di sensibilizzazione per tutte le donne: la patologia di cui soffre è la neoplasia ginecologica più diffusa nei Paesi occidentali, con circa 10000 nuovi casi all’anno registrati solo in Italia.

Il messaggio sulla prevenzione

A 54 anni, l’attrice ha affrontato la platea con la stessa naturalezza che dimostra sul set del Caffè Vulcano. “Sono una persona che ha sempre fatto prevenzione”, ha spiegato, aggiungendo che il concetto di cura parte da un sentimento profondo verso se stesse: “La primissima cosa per fare prevenzione è amarsi, e solo amando se stesse si può riuscire ad amare tutto ciò che ci circonda, a partire dalle persone che abbiamo vicino”.

Queste parole acquistano un peso ancora maggiore se si considera il periodo estremamente difficile che l’artista ha attraversato. Nel febbraio del 2024, Luisa ha dovuto affrontare il dolore per la scomparsa del marito, Gianni Netti, padre dei suoi due figli Lorenzo e Giuliana. Nonostante il lutto e la successiva scoperta della malattia, la nipote della grande Isa Danieli ha mantenuto quel riserbo tipico di chi preferisce far parlare il proprio lavoro e la propria arte.

La confessione pubblica ha finalmente messo a tacere i rumors che circolavano dalla scorsa estate. I telespettatori più attenti avevano notato l’uso di una parrucca nelle scene della soap, e successivamente alcune foto sui social l’avevano ritratta con i capelli rasati. In quei mesi, Amatucci aveva scelto di non commentare, concentrandosi sulla propria battaglia privata senza badare alle voci che la circondavano.

Oggi, vederla tornare a mostrare con orgoglio la sua chioma naturale, corta e riccia, è di certo un segnale di rinascita. La sua storia ricorda che dietro le luci scintillanti dei set più famosi ci sono esseri umani che affrontano sfide comuni a tutti, e che la vulnerabilità, se condivisa, può diventare una risorsa preziosa per gli altri.

Il legame con il pubblico

Nata a Napoli nel 1971 e cresciuta a pane e teatro sotto la guida di maestri come Lina Wertmüller, Luisa Amatucci resta un pilastro della cultura televisiva italiana. Il suo ritorno in pubblico, non più attraverso un copione ma attraverso la propria realtà, conferma il legame indissolubile con un pubblico che ora la sostiene non solo come “Silvia”, ma come donna e madre tenace.