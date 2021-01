Zoe Kravitz, il divorzio dal marito dopo 18 mesi di matrimonio

editato in: da

Zoe Kravitz è la nuova Catwoman a fianco di Batman Robert Pattinson

Prima notizia dell’anno di una separazione tra star: pare infatti che l’attrice Zoe Kravitz abbia chiesto il divorzio dal marito Karl Glusman, dopo che sono trascorsi solo 18 mesi dalle nozze. A riferire la notizia è stato il magazine People che sarebbe in possesso dei documenti della coppia.

Classe 1988, nata il primo dicembre a Los Angeles, l’attrice stava insieme al collega dal 2016. Le nozze, datate 29 giugno 2019, erano state celebrate nella villa parigina del padre. Ed era stata proprio l’attrice il primo gennaio del 2020 a condividere alcuni bellissimi scatti in bianco e nero del matrimonio sul suo profilo Instagram.

Oggi, a distanza di diciotto mesi dalle celebrazioni, sembra che la relazione tra i due attori sia giunta al capolinea ed è la prima notizia di separazione tra vip del 2021.

Zoe Kravitz è una figlia d’arte: il papà è il cantante Lenny Kravitz, mentre la mamma è l’attrice Lisa Bonet. Anche la nonna paterna, Roxie Roker, era una nota interprete, tra le sue parti più iconiche quella di Helen Willis nella sitcom I Jefferson. La carriera di Zoë nel mondo del cinema ha preso il via molto presto: nel 2007 ha ottenuto una piccola parte in Sapori e dissapori di Scott Hicks e poi in Il buio dell’anima di Neil Jordan. Tantissimi i ruoli che ha interpretato sul grande schermo: ha preso parte – tra le numerose pellicole – ai due film Animali fantastici e dove trovarli e Animali fantastici – I crimini di Grindelwald e ha recitato nei tre film della saga distopica Divergent. In uscita nel 2022, invece con The Batman per la regia di Matt Reeves: film molto atteso che la vedrà recitare al fianco di Robert Pattinson, lei sarà Catwoman e lui Batman.

Anche Karl Glusman è un attore abbastanza noto, nato il 3 gennaio del 1988 a New York, ha all’attivo alcuni film importanti: da Love di Gaspar Noé, ad Animali notturni per la regia di Tom Ford, fino a Greyhound – Il nemico invisibile di Aaron Schneider datato 2020.

Dopo il fidanzamento e le nozze, pare che la coppia si stia separando. Come ha rivelato People a chiedere il divorzio sembra che sia stata Zoe Kravitz il 23 dicembre 2020.