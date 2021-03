Lenny Kravitz: a quasi 57 anni sei ancora unico e inimitabile

editato in: da

Lenny Kravitz, a 56 anni è sempre il più bello: tutti i suoi amori

Lenny Kravitz il 26 maggio 2021, compie 57 anni. 57 primavere che sul suo corpo minuto ma perfetto sono scivolate via come per noi gli spritz il venerdì sera. Lenny che alla soglia dei 60 è ancora un figo della madonna, forse il più figo di tutti. Accanto ai Johnny Depp che tracollano, ai Brad Pitt che si appannano, ai Keanu Reeves che (meravigliosamente) invecchiano, lui no. Lui resta con gli stessi rasta (e non è un gioco di parole) dei vent’anni, la stessa tartaruga scolpita, laddove su tutti gli altri si è il più delle volte rovesciata, la medesima espressione da adorabile sciupafemmine. Super sexy a metà tra il maledetto e il tenerone. Uno che posta le sue foto da tenebroso irraggiungibile, occhiali da sole, giubbotto di pelle e chitarra perennemente in spalla, ma poi scrive dediche piene d’amore agli amori più grandi della sua vita: mamma Roxie Roker (la Helen Willis dei Jafferson) e la figlia Zoe. Senza mai dimenticare parole di stima e di affetto per la di lei madre e sua ex, Lisa Bonet, con la quale è rimasto in ottimi rapporti. Così come è rimasto amico di tutte le storiche fidanzate, da Vanessa Paradis a Natalie Imbruglia e Kylie Minogue. Anche perché per ognuna di loro è stato mentore, guida e artefice della loro carriera musicale, producendone diversi album.

E allora noi amiche di DiLei vorremmo dedicargli tutta la nostra ammirazione e stima, e chiedergli timidamente se , dopo aver amato bellissime donne francesi (Vanessa Paradis), australiane (Natalie Imbruglia, Kylie Minogue, Nicole Kidman), brasiliane (Adriana Lima), inglesi ( Kate Moss) Giapponesi ( Devon Aoki), buttasse un occhio anche da questa parti. Noi italiane non siamo certo da meno. Fosse mai che….