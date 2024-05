Il cantante della hit "Fly Away" compie 60 anni, e sembra che per lui il tempo non passi. Tra i suoi segreti per rimanere giovane c'è anche lo scrub

Fonte: Getty Images Lenny Kravitz compie 60 anni: i tre segreti del rocker eternamente giovane

Lenny Kravitz festeggia il suo 60esimo compleanno, e tutti si chiedono come riesca a mantenere un mix di fascino sexy e vintage e soprattutto come mai sembra che il tempo per il lui si sia fermato. Durante tutta la sua carriera, è stato difficile collocarlo in un decennio specifico, poiché è sempre invecchiato come il buon vino.

In un’intervista a Vogue del 2020, Lenny Kravitz ha rivelato uno dei suoi segreti: “Mio nonno è vissuto fino ai 90 anni e aveva una sete di vita, di apprendimento, di crescita e penso di aver ereditato questo da lui. Con i geni che ho dai miei genitori e dai miei nonni, non sembriamo invecchiare visibilmente come si potrebbe pensare. Tutto questo, insieme a prendersi cura di sé, mettere le cose giuste nel proprio corpo e prendersi cura della mente e dello spirito, ha contribuito a far sì che invecchiare sia solo un’esperienza di vita e non un deterioramento.”

Qual è quindi l’elisir della giovinezza di Lenny Kravitz? Attribuisce il suo aspetto giovanile e la sua vitalità a una combinazione di buoni geni, un’alimentazione sana, attività fisica all’aperto e una routine di cura personale semplice ma efficace. Il suo approccio alla vita e al benessere è una fonte di ispirazione per molti, dimostrando che l’età è solo un numero e che il segreto per invecchiare bene sta nell’abbracciare la vita con passione e cura di sé.

Alimentazione a base di frutta e verdura

Nel 2016, Lenny ha condiviso una foto su Facebook che mostrava il suo piano cucina pieno di frutta e verdura. Ha scritto: “100% crudo da due mesi. Incredibile per la salute e l’ambiente. #rawfood.” Lenny Kravitz è sempre stato molto aperto riguardo la sua dieta a base vegetale, che attribuisce al suo stato di salute e forma fisica. Sebbene segua principalmente una dieta a base di cibi crudi e integrali, ha confessato di concedersi occasionalmente dei pasti “cheat”, come pasta, pane, pancake, waffle e altri carboidrati.

Molta attività fisica all’aria aperta e molto cardio

Kravitz ha dichiarato a Happy Magazine: “Mi piace stare all’aperto facendo attività fisiche come trazioni, addominali, flessioni, squat. Le palestre sono belle, ma le trovo noiose. Preferisco correre all’aperto nella natura, è molto più ispirante.”

Il cantante ha anche raccontato a Men’s Health che la sua routine di fitness include cardio a digiuno al mattino, cardio prima di andare a letto per continuare a bruciare durante la notte e allenamento di forza durante il giorno. “La mia forma migliore non è alle mie spalle; è davanti a me proprio ora. Continuiamo a spostare quell’asticella man mano che invecchiamo”.

Secondo Gq Australia, la giornata tipo di Kravitz inizia con il ciclismo intorno alla sua isola, paddle boarding e camminate.

Cura della pelle: olio di cocco e scrub con sabbia

Per quanto riguarda l’anti-invecchiamento, il cantante ha detto a Vogue: “Le cose che uso sul mio corpo sono le stesse che ho sempre usato”. Utilizza prodotti naturali come olio di cocco, burro di karité e burro di cacao.

Lenny Kravitz ama sfruttare al massimo l’ambiente naturale delle Bahamas. “Abbiamo la sabbia più bella qui nelle Bahamas, è molto fine e polverosa”, ha raccontato a Vogue. “Quindi, quando sono nell’oceano e voglio fare lo scrub, uso la sabbia”.