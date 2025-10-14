Michelle Hunziker sull’ex Eros Ramazzotti: “Penso alla sofferenza che c’è stata”

IPA Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker è ormai innamorata: da mesi, frequenta Nino Tronchetti Provera e, stando alle ultime indiscrezioni, la coppia starebbe facendo delle prove per la convivenza. La conduttrice ha ormai un’idea precisa dell’amore, e crede profondamente che gli amori finiscano perché, a un certo punto, si guarda in altre direzioni, e non più verso lo stesso punto. Oggi con Eros Ramazzotti, ex marito e padre della figlia Aurora, c’è un rapporto di famiglia, di fratellanza. Ma la sofferenza che c’è stata in passato è difficile da dimenticare, tanto da essere diventata un rimorso.

Michelle Hunziker, il legame con Eros Ramazzotti

Diventare mamma a 19 anni è la cosa che l’ha più sorpresa, ma in positivo: le ha fatto comprendere cosa vuol dire vivere avendo una direzione ben definita. Michelle Hunziker è oggi una donna realizzata, una conduttrice di talento, una mamma felice. Anche il suo cuore lo è, finalmente, dopo aver iniziato una relazione con Nino Tronchetti Provera, anche se alle spalle ha due divorzi, da Eros Ramazzotti e da Tomaso Trussardi.

“Ci sono persone che si attraggono in un determinato momento della propria esistenza perché c’è un pezzo di cammino che bisogna fare insieme. Sono persone molto importanti con le quali condividi un progetto di vita, i figli e che rimarranno nel tuo cuore per sempre”, ha spiegato sugli amori che finiscono al Corriere della Sera. In fatto di rimpianti, non sente di averne tanti. Tuttavia, qualcosa che cambierebbe c’è.

“Sicuramente affronterei in modo diverso, da come ho fatto quando ero così giovane e inesperta, determinati rapporti. (…) Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose”.

Il legame con Eros Ramazzotti

Nel 2025 si sono riuniti in vacanza insieme, con la figlia, Aurora Ramazzotti. No, ogni volta si parla di ritorno di fiamma, ma quella nave è “salpata”. Tra i due c’è un rapporto speciale, ma non passionale, anche se i fan non hanno mai smesso di sognare il loro ritorno. Più volte la stessa Hunziker ne ha parlato, e l’ex coppia si è ritrovata a smentire le indiscrezioni. Alla fine, sono rimasti uniti, per l’amore che c’è stato e per quello che hanno creato, ovvero una famiglia.

Il cuore della Hunziker batte per Nino Tronchetti Provera. Sì, la coppia ormai è ufficiale, e nel loro futuro potrebbe esserci la convivenza, come svelato da Santo Pirrotta per Vanity Fair. “La Milano bene mormora che presto potrebbe esserci una prima prova di convivenza“. La casa si trova in pieno centro a Milano, ed è un vero e proprio sogno: ha convinto sia Tronchetti Provera quanto la Hunziker. Gli architetti sarebbero già al lavoro per “rendere ancora più confortevoli i 700 metri quadrati della villa con giardino privato a due passi da piazza San Babila”.