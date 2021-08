Come trovare il tuo stile in 5 mosse e capire cosa ti fa stare bene

editato in: da

Trovare il proprio stile personale è molto più semplice di quello che si può pensare, ma è un percorso fatto di prove e tentativi: non sempre si azzecca al primo colpo. Vediamo insieme un piccolo vademecum in 5 step per riuscirci in modo semplice e indolore!

Osserva il tuo corpo

Osservati in modo costruttivo, non distruttivo. Molto spesso nel nostro fisico siamo bravissime a trovare tutti i difetti del mondo, mentre quando si tratta di pregi, facciamo tantissima fatica. Spesso non li vediamo neppure, non ci accorgiamo di cose che invece ad un occhio esterno risultano belle e armoniose. Durante le mie consulenze e la mia masterclass mi è capitato spessissimo che le mie ragazze non vedessero completamente dei punti di forza che in realtà alle loro compagne di corso erano evidenti. Una volta osservato il vostro corpo in modo attento e costruttivo cercate di capire quali sono i capi che vi valorizzano di più in termini di tagli e forme.

Trova i tuoi colori

Non serve impazzire con le palette colori: vi rendete conto subito se un colore non vi dona, perché vi muore in viso. Allo stesso modo, trovo limitante volersi inscrivere necessariamente in una stagione e sottogruppo armocromatico, perché determinati colori potrebbero non coincidere con i tuoi gusti e, se sei ancora in fase di definizione del tuo stile, la tua soggettività, il tuo carattere e la tua personalità sono importanti! In un primo momento, limitati ad escludere le sfumature più calde o più fredde a seconda del tuo sottotono.

Prendi spunto da una celeb

Le celebrities possono aiutare, ma non devono diventare un’ossessione: cerchiamo una vip che abbia uno stile che ci piace, ma preferibilmente, una fisicità simile alla nostra. In questo modo sarà più facile avvicinare i nostri look ai suoi.

Scegli con attenzione fra tanti capi

Se ti manca qualche capo per completare il tuo look, sceglilo con attenzione. Non buttarti nel primo fast fashion di turno, rischiando di acquistare la stessa maglietta che hanno metà delle tue compagne di classe. Questo non è lavorare sul tuo stile, ma adattarti al loro! Leggi con attenzione le etichette, preferisci le fibre naturali, spulcia i negozietti vintage e second hand: potresti trovare delle vere chicche che contribuirebbero in maniera determinante a definire il tuo stile in modo unico, molto più di un capo prodotto in centinaia di migliaia di copie tutte uguali in tutto il mondo.

Prova e riprova

Non è detto che il tuo stile ti appaia chiaro da subito: potrebbero essere necessari vari tentativi. Non stancarti: prova, riprova, cambiati, chiedi in prestito alla mamma, alla nonna, alla zia o alla sorella maggiore, prima che alle tue amiche. Soprattutto, in tutto questo percorso, divertiti: quando si parla di moda e vestiti, è la parte più importante!