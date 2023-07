Grace Kelly, in vendita la magnifica villa di campagna

Fonte: Getty Images Grace Kelly, storia di una Principessa

Una riserva naturale meravigliosa, dove Grace Kelly amava ritrovare se stessa. La sua grande villa di campagna è stata messa in vendita e, quelle stesse sensazioni che ha vissuto lei per moltissimo tempo, possono ora diventare alla portata di molti. Come? Basta fare un’offerta alla Sotheby’s International Realty. La cifra è comunque elevatissima: parliamo di una proprietà di grande pregio, dotata di un oliveto e di una piscina a sfioro nella quale trascorrere le migliori ore in relax.

Les Moulins du Villars, la villa da sogno della Principessa Grace

La prima volta di Grace Kelly a Les Moulins du Villars risale al 1980. Questa la data della sua prima visita, proprio all’ex frantoio che sorgeva nel villaggio di La Gillette. Fu amore a prima vista. Le atmosfere che quel luogo regalava, unite alla vita mozzafiato ai comfort che la Principessa amava davvero erano gli ingredienti per renderlo il luogo perfetto per un buen ritiro. Qui ritornò spesso in vacanza, da sola, per trascorrere alcuni momenti di tranquillità. E fece persino amicizia con i proprietari, donando alcuni elementi d’arredo e accessori che sono diventati parte integrante della tenuta.

Oasi di pace è stata la definizione che Grace Kelly aveva dato a questo luogo, dicendosi sicura che l’avrebbe acquistata se fosse stata in vendita. Oggi, la tenuta è disponibile per l’acquisto ma della Principessa non ne rimane che la memoria, insieme a quei luoghi che ha amato fin dal primo momento.

La tenuta è ricavata da un ex mulino per olio d’oliva e farina. È molto antico: le mura risalgono infatti al XIV secolo ma è stato completamente ristrutturato nel 2012. I lavori non hanno però intaccato il suo aspetto originale, con una villa che sorge all’interno di una riserva naturale molto ampia, circa 540 mq, con 20 stanze e 4 piani collegati con un ascensore.

Si contano inoltre due soggiorni, due cucine, quattro suite familiari, due per gli ospiti con terrazza, una camera singola con bagno privato, un ufficio e una sala tv che richiama le atmosfere di Bollywood e, infine, una lavanderia. All’interno si trova inoltre una ruota idraulica ancora funzionante e rivestita di vetro, alimentata dal flusso di uno dei ruscelli. Il parco è di circa 600 mq e qui svettano alberi d’ulivo, agrumi e frutti di vario tipo. Ci sono un santuario, una guest house e una piscina.

Quanto costa la villa preferita di Grace Kelly

In una tenuta così preziosa, non possono mancare gli spazi riservati al relax e all’esercizio fisico. La piscina è a sfioro, con vista mozzafiato sulla valle, a cui si unisce una sala fitness panoramica. Non mancano il campo da tennis, una serra e un deposito per biciclette. La vera particolarità di questa proprietà è però la pista di atterraggio per elicotteri.

Chiaramente, l’intera area è protetta da un sofisticato sistema di telecamere di sorveglianza con accesso da remoto. Il luogo preferito della Principessa di Monaco è stato messo in vendita per la cifra di 11500000 euro presso Côte d’Azur Sotheby’s International Realty. Un prezzo da capogiro, certo, ma sognare non costa nulla.