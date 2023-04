Ilona Staller, il suo appartamento è finito all’asta: “Colpa dei debiti”. E rivela dove vive

Fonte: IPA Ilona Staller, la sua casa all'asta. E rivela dove vive

L’appartamento romano di Ilona Staller è finito all’asta, a rivelarlo – spiegando anche dove vive adesso – è stata la ex porno diva che ha svelato le ragioni che l’hanno portata a prendere questa decisione: i debiti subentrati durante la pandemia. All’anagrafe Elena Anna Staller, nel 1987 è stata deputata parlamentare eletta nelle file del Partito Radicale, i locali che sono stati pignorati sono stati anche set per film a luci rosse.

Ilona Staller, perché il suo appartamento è finito all’asta

A raccontare le ragioni che hanno portato al pignoramento e all’asta dell’appartamento è stata la stessa Ilona Staller, le ha spiegate al Messaggero rivelando: “Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare – si legge sul sito del quotidiano – altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. Ma avevo troppe spese tra i vari appartamenti di mia proprietà, quindi, ho deciso di mandarlo all’asta”.

Che avverrà a luglio, partendo da un prezzo base di 231mila euro.

Ma quindi dove vive adesso Ilona Staller? L’ex attrice di film per adulti e concorrente della passata edizione dell‘Isola dei Famosi, ha voluto tranquillizzare gli animi sottolineando: “Ma non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico”.

Insomma, nessuna preoccupazione per la sistemazione di Ilona Staller che ha fornito qualche dettaglio in più sulla sua situazione: “La cosa incredibile è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato, quindi con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, fra condominio e Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito”.

Casa all’asta, i dettagli dell’immobile di Ilona Staller

L’appartamento, che finirà all’asta a luglio, è spazioso, signorile e pare che sia stato utilizzato come set per film per adulti.

Si trova nella zona di Roma Nord, sulla Cassia, ed è composto da due camere da letto, un salotto con tanto di veranda, cucina e due bagni. All’esterno vi sono un giardino e una piscina a uso esclusivo. Inoltre, l’immobile di trova al piano terra di un comprensorio con piscina.

L’ex attrice e politica ha spiegato che: “Riccardo Schicchi aveva messo una grande vasca nel salone”.

Ilona Staller, la carriera: da attrice hard a naufraga

Ilona Staller, all’anagrafe Elena Anna Staller, è nata nel 1951 a Budapest. Ha 71 anni e, nel corso della sua vita, ha fatto tantissime cose: è stata un’attrice di film per adulti, si è buttata in politica ed è stata eletta nel 1987 deputata nelle fila del Partito Radicale. E poi ha fatto televisione, la sua esperienza più recente sul piccolo schermo è datata 2022 quando è sbarcata come naufraga all’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Un’occasione per raccontarsi e per mostrare un altro lato di sé. Del resto è stata nel reality per più di un mese e non sono mancate le opportunità, come quando ha parlato del suo legame con il figlio Ludwing e ha rivelato ai telespettatori il suo lato più tenero. Parole che avevano commosso anche la conduttrice Ilary Blasi.