Leni Klum, la figlia di Briatore senza filtri su Instagram: la foto della rivalsa

Fonte: IPA Leni Klum

Anche i belli piangono. Anche i più belli si sentono così insicuri del proprio aspetto da non uscire di casa. La genetica aiuta, ma certi cosiddetti inestetismi possono capitare a tutti, e tanto vale mostrarli, senza più vergona. Proprio come in questi giorni ha fatto Leni Klum, figlia di Flavio Briatore e della top model Heidi Klum.

Bella e talentuosa come la madre, Leni Klum ha un futuro da top model già scritto. E, a guardarla, tutto si penserebbe tranne che possa vergognarsi del proprio viso. Eppure, l’acne ha portato la giovane modella 19 anni a gravi crisi di insicurezza, che adesso ha condiviso con i suoi follower su Instagram.

Leni Klum: “Per l’acne mi chiudevo in casa”

Il suo feed Instagram raccoglie soltanto foto patinate, che la ritraggono su riviste e cartelloni pubblicitari, con abiti da sogno e un trucco perfetto. Nelle stories, invece, Leni Klum, figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum, si mostra in una versione più spontanea, al naturale e per questo imperfetta, ma non per questo meno bella.

Fonte: IPA

Postando un selfie che la ritrae struccata, senza filtri e con dei brufoli sulle guance, Leni confessa ai suoi follower che: “Per colpa dell’acne mi chiudevo in casa”. Delle insicurezze legate alle imperfezioni, la giovane modella aveva già parlato su Vogue Germania: “La mia acne mi impediva di stare bene. Tuttavia, voglioo essere onesta e mostrare come sono davvero la mia pelle e il mio corpo. Voglio che le persone capiscano che una pelle imperfetta è del tutto normale”.

Un messaggio forte detto da chi fa un lavoro, quello della modella, in cui la perfezione del corpo sembra requisito essenziale. Ci vuole coraggio a svelare le proprie insicurezze, e gli utenti del web lo hanno apprezzato, tempestando la ragazza di messaggi di incoraggiamento: “Grazie per aver pubblicato questa foto, non hai idea di come faccia del bene sapere che anche le ragazze come te possono avere problemi di pelle”.

Le star a favore della Skin Positivity

Leni Klum non è la prima, né certo sarà l’ultima, celebrità ad avere a che fare con l’acne. Condizione comunissima, per famosi e no, sono numerosi i vip che, negli ultimi anni, hanno aderito al concetto di Skin Positivity, mostrando senza paura una pelle imperfetta e svelando le proprie insicurezze a riguardo. Sulla scia della Body Positivity che insegna che ogni corpo va bene, anche se non conforme agli insani standard da copertina.

Tra le influencer italiane è stata Giulia De Lellis a raccontare con più onestà la sua battaglia contro l’acne, mostrandosi a volto scoperto anche nei periodi di maggior sfogo, anche sul red carpet. E sul red carpet non si è presa la briga di camuffare in modo ossessivo la proprio acne neppure la top model Kendall Jenner: “Non lasciare che questa m***a ti fermi” ha detto la sorellastra di Kim Kardashian.

Tornando nello Stivale, sono forti sostenitrici della Skin Positivity la neomamma Aurora Ramazzotti che, sotto una foto che ritraeva lo stato acneico della sua pelle, aveva scritto: “La perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella”. D’accordo è anche Matilda De Angelis, che da anni si confronta con una pelle difficile ma che, col tempo, ha imparato ad accettare: “Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada”.