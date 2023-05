Aurora Ramazzotti e l’acne dopo il parto: la lezione di accettazione

Da poco più di un mese è diventata mamma e non potrebbe essere più felice. Aurora Ramazzotti però, da sempre molto onesta con i suoi follower, dopo aver parlato della gravidanza in maniera aperta e sincera, ha voluto affrontare un altro problema, quello dell’acne, che ha imparato ad accettare dopo un lungo percorso. Anche oggi l’influencer ha voluto mandare un messaggio positivo, ricordando che i cambiamenti sono normali e che non bisogna dare troppo peso ai consigli non richiesti.

Aurora Ramazzotti, la lezione di accettazione su Instagram (con un pizzico di ironia)

È da tempo che Aurora Ramazzotti porta avanti la sua battaglia di accettazione: lo ha fatto in passato parlando di acne, e più di recente ha dovuto affrontare i cambiamenti del proprio corpo durante e dopo la gravidanza, accogliendo la sua trasformazione e lanciando un messaggio positivo a tutte le donne.

L’influencer, che è diventata da poco più di un mese mamma di Cesare Augusto, è tornata a parlare proprio della sua acne, riapparsa dopo il parto. Tra le storie di Instagram la figlia di Michelle Hunziker ha affrontato il problema, parlando a cuore aperto della questione.

“Durante tutta la gravidanza ho avuto una pelle bellissima – ha raccontato Aurora sul suo profilo -, un po’ secca sulle guance, ma non ho avuto un brufolo manco a pagarlo. Da quando ho partorito sono tornati all’attacco. Quindi quando dicevano ‘vedrai appena fai un figlio vanno via’ intendevano che bisogna rimanere gravide in eterno?“, ha sottolineato con la sua solita ironia.

Sullo sfondo la sua pelle segnata dai brufoli e infiammazioni, che restituiscono un senso di verità alle sue parole. E a corredo dello scatto, una frase potente, che racchiude il senso della sua lezione di accettazione: “La pelle cambia come cambiamo noi, it’s ok”.

I consigli non richiesti: le parole di Aurora

Ramazzotti ha poi continuato con uno sfogo, rivolgendosi a chi si sente in dovere di dare suggerimenti, spesso non richiesti, senza pensare alle conseguenze e al peso che possono avere le parole: “Se sei donna e hai avuto l’acne quella frase l’hai sentita di sicuro. Io l’ho sentita almeno un migliaio di volte e anche se conosco abbastanza bene la pelle da sapere che non c’è un manuale da seguire ma c’è solo la tua strada unica…”, ha scritto.

E poi ha aggiunto: “Le parole hanno un impatto su di noi. Non credere a quelli che ti offrono una soluzione imprescindibile. A quelli che hanno la presunzione di sapere il perché delle cose. A quelli che dicono cosa devi fare. La tua strada è tua e di nessun altro”.

Non è la prima volta che Aurora si scaglia contro chi sembra avere la verità in mano: poco tempo fa, sempre sui social, aveva affrontato il tema dei famosi “consigli non richiesti“ sul parto e sul post gravidanza, un momento particolarmente delicato su cui moltissime però non possono fare a meno di esprimersi.

“A ridosso del parto mi chiedevano se avessi paura. Io non ne avevo molta, forse stupidamente, e fino all’ultimo ho voluto pensare che sarebbe andato tutto liscio. Che sarebbe stato bello. Rispondevo sempre di no, che volevo pensare positivo. E sentivo una quantità di storie catastrofiche non richieste da far venire il mal di testa a chiunque. Il mio parto è stato molto complicato, ma lo ricordo comunque come uno dei momenti più incredibili della mia vita”, aveva ammesso.