Rita Ora, l’album di nozze e l’abito da sposa mai visto

Un modo singolare per festeggiare il primo anniversario di matrimonio. La cantante Rita Ora ha deciso di celebrare i suoi primi 360 giorni da moglie del regista Taika Waititi con una serie di immagini inedite dal suo giorno più bello, sul quale fino ad oggi si sapeva pochissimo. Un modo per rivivere la gioia di quei momenti, ma anche per fare un piccolo regalo ai suoi fan, che da tempo aspettavano di scorgere qualche dettaglio dell‘abito da sposa della loro beniamina.

Le nozze di Rita Ora e Taika Waititi

Rita Ora e Taika Waititi sono convolati a nozze nell’agosto del 2022, ma fino ad oggi si sapeva ben poco del matrimonio. Nonostante la grande popolarità, il regista di ‘JoJo Rabbit’ e la popstar britannica hanno deciso di mantenere un profilo basso, tenendosi lontano dal clamore mediatico e scegliendo per il loro giorno più importante una cerimonia estremamente semplice per pochi intimi. Non un ricevimento faraonico come consuetudine di molte star, ma una piccola festa di gioia ed amore.

Ad un anno di distanza dal fatidico ‘sì’, la cantante ha rivelato dei retroscena sulla cerimonia top secret in un’intervista a Vogue: “Non è stato a Londra o in Francia come molti credevano, ma a Los Angeles con un piccolo gruppi di amici. E’ stato quasi un giorno come tutti gli altri. Ci siamo vestiti bene e ci siamo andati a sposare” ha spiegato Rita Ora. “C’erano circa otto persone, amici stretti e famiglia e i nostri genitori su Zoom. Eravamo davvero solo noi e mia sorella Elena” ha ribattuto Taika Waititi, spiegando che alla cerimonia hanno preso parte anche le sue figlie Te Kāinga o te Hinekāhu, di 11 anni, e Matewa Kiritapu, 7.

L’abito da sposa firmato Tom Ford

La curiosità maggiore riguardava ovviamente l’outfit della sposa. Rita ha rivelato di aver scelto per l’occasione un modello firmato da Tom Ford: “E’ uno dei miei stilisti preferiti di sempre, oltre che una splendida persona. E’ un mio caro amico e lo ammiro moltissimo. Sposarsi indossando un suo abito è stato un sogno diventato realtà”. Il modello, un sofisticato monospalla a sirena con ricami e fiocchi, ha immediatamente conquistato l’interprete di origine kosovara, che ha spiegato di essercisi imbattuta quasi per caso.

“Cercavo qualcosa che fosse unico e per alcuni versi anche originale. Visto che non era programmato, non sapevo nemmeno se avrei trovato l’abito giusto per me, mi sono presa dei rischi e sono andata direttamente in negozio. E invece l’abito perfetto era lì, stava aspettando me con il velo e nella taglia perfetta. Non c’è stato bisogno di fare nessuna modifica. Ad essere onesta, credo fosse destinato a me“. A completare l’outfit, degli accessori altrettanto speciali: “ho scelto dei gioielli Lorraine Schwartz ed ho indossato la collana di perle con cui si era sposata mia mamma” ha rivelato ancora la cantante.

Per completare l’outfit nel suo giorno più bello, Rita Ora, che ci ha spesso abituato ad outfit eccentrici e sensuali, ha scelto la via della semplicità: l’interprete di ‘Let you love me’ ha raccolto i capelli in morbide onde e prediligendo un make-up naturale, che valorizzasse linamenti ed incarnato senza eccessi. Missione compiuta, oseremmo dire.