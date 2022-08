Chi è Taika Waititi, il regista che Rita Ora ha sposato in gran segreto

Fonte: IPA Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati

La cantante Rita Ora e il regista Taika Waititi si sono sposati in gran segreto a Londra: le nozze, come riportato da Page Six, sarebbero state blindatissime e riservate a pochi amici intimi e parenti. Al contrario di tantissime coppie vip, quindi, i due neo sposi hanno preferito preservare la loro privacy e godersi il grande passo senza i riflettori addosso.

Chi è Taika Waititi, il marito di Rita Ora

Nonostante il nome di Rita Ora possa sembrare più popolare, il suo neo marito Taika Waititi vanta una carriera di tutto rispetto, nonostante solitamente sia abituato ad essere più dietro l’obiettivo.

L’uomo che la cantante ha sposato recentemente è un regista, conosciuto anche come Taika Cohen, ma è anche uno sceneggiatore, attore e comico. Classe 1975, Waititi ha studiato storia del teatro alla Victoria University di Wellington e ha iniziato la sua carriera proprio immergendosi nel mondo della comicità, vincendo nel 1999 anche il Billy T Award, un prestigioso premio della Nuova Zelanda.

Tra i suoi tanti lavori, è impossibile non ricordare Jo Jo Rabbit, film di incredibile successo del 2019 in cui hanno recitato gli attori Scarlett Johansson e Sam Rockwell; questo film ha segnato senza dubbio il momento più alto della carriera di Taika Waititi, che ha vinto il Premio Oscar 2020 per la miglior sceneggiatura non originale. Il regista è stato anche scelto dai Marvel Studios per dirigere il quarto film di Thor, Thor:Ragnarock (2017).

Rita Ora e Taika Waititi: la loro storia

Quello tra Rita Ora e Taika Waititi è stato un matrimonio in gran segreto, come ha rivelato Page Six. Stando a una fonte molto vicina ai novelli sposi, che avrebbe preso parte al grande giorno insieme a tutti gli amici e ai parenti, pare che si sia trattato di una “cerimonia molto intima e super speciale per tutti i presenti”.

Le nozze, arrivate senza alcun annuncio social, si sono svolte a Londra, e il fatto che abbiano deciso di mantenere una grande privacy per un giorno così importante conferma pienamente lo stile nel quale hanno vissuto la loro relazione fino ad ora, ovvero senza mai nascondersi ma mantenendo il più possibile una certa riservatezza.

Il loro amore è nato recentemente, più o meno nel marzo 2021, anche se la cantante e il regista si sono conosciuti quattro anni prima di fidanzarsi ufficialmente; è stato solo solo nel 2021, infatti, che avrebbero iniziato a frequentarsi come una vera coppia.

Non è servito molto tempo, quindi, per convolare a nozze e decidere di passare tutta la loro vita insieme. Poco più di un anno di fidanzamento, e i due hanno sigillato il loro amore insieme ai propri cari; la stessa fonte di Page Six, inoltre, avrebbe rivelato che potrebbe esserci una grande festa dopo la cerimonia che si è svolta a Londra per la celebrazione delle nozze, ma anche in questo caso non c’è da aspettarsi qualcosa di plateale e pubblico. Al contrario, i due sposini potrebbero proseguire sulla stessa linea mantenuta fino ad ora e organizzare una festa solo per pochi intimi.