Fonte: Getty Images Mischa Barton

Una delle serie televisive adolescenziali che più hanno colpito l’attenzione del pubblico televisivo negli anni 2000 è, senza dubbio, O.C.. La serie televisiva raccontava le storie d’amore di un gruppo di adolescenti californiani, rampolli di famiglie benestanti. Nel gruppo di ragazzi, però, irrompeva un personaggio dal bagaglio culturale e dalle esperienze molto diverse rispetto al resto del gruppo. Si trattava di Ryan Atwood, protagonista maschile della serie, interpretato da Ben McKenzie. Al suo fianco, collegato a lui in una storia d’amore che ha fatto sognare tantissimi ragazzi, Marissa Cooper, interpretata da Mischa Barton.

L’attrice, che è rimasta nel cuore dei tanti sostenitori della serie televisiva, ha, di recente, svelato di aver vissuto una vera e propria storia d’amore con il compagno di set. L’attrice si è spinta oltre, svelando come la faceva sentire, all’epoca, quel rapporto amoroso.

Mischa Barton, la relazione con Ben McKenzie

Ben McKenzie e Mischa Barton hanno dato vita a Marissa Cooper e Ryan Atwood, coppia d’oro della serie televisiva di successo O.C.. Ragazzo dal passato difficile lui, adolescente al centro dei riflettori e piena di successi lei, la storia d’amore che ha legato i due protagonisti del telefilm ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori in tutto il mondo.

A favorire questo successo la bellezza, la bravura e la credibilità dei due attori scelti per questi ruoli, Ben McKenzie e Mischa Barton, che, anche se interpretavano due coetanei, avevo, in realtà una certa differenza d’età all’epoca di registrazione delle diverse puntate della fiction. L’attore, infatti, aveva 25 anni, mentre Mischa Barton era, effettivamente, un’adolescente come Marissa Cooper. L’attrice, infatti, è approdata sul set a soli diciassette anni.

Molto tempo è passato da allora e gli attori del cast sono molto cambiati. Solo adesso, però, Mischa Barton ha deciso di svelare un dettaglio su quel periodo della sua vita. L’attrice, ospite del podcast Call her Daddy di Alex Cooper ha raccontato di aver avuto una relazione con Ben McKenzie mentre giravano le scene di O.C., nei panni di Marissa e Ryan, come riportato da Cosmopolitan. L’amatissima coppia della serie televisiva è esistita, quindi, anche nella vita reale, durante le riprese della prima stagione del telefilm. Un rapporto amoroso che, in seguito, si è concluso anche per il disagio provato dall’attrice: “Mi sentivo sopraffatta”.

Mischa Barton, le insicurezze sul set

Mischa Barton ha interpretato Marissa Cooper all’età di diciassette anni. L’attrice ha raccontato, di recente, questa sua esperienza sul set: “Ho iniziato che ero una ragazzina e ho capito subito che avrei dovuto crescere velocemente. Tutti sapevano cosa fare, io no. C’erano un sacco di relazioni nella trama, dovevo seguire la sceneggiatura, ma ai tempi non sapevo nulla di appuntamenti e di amore”.

L’artista ha spiegato che, all’epoca, era molto inesperta in amore e attorniata da persone più grandi. L’attrice ha rivelato che crede di essersi fatta un po’ trasportare dalla situazione: “Non sapevo cosa stessi facendo, sul set c’erano molte storie tra attori, alla fine ti fai trasportare e finisci col fare le cose molto velocemente”. Inoltre Mischa Barton ha aggiunto che anche i suoi genitori erano molto in ansia per la sua relazione con il collega: “Ricordo che la produzione e i miei genitori erano molto preoccupati quando sparivo con Ben, perché avevo solo 17 anni e mezzo”.