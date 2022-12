Alessandro Borghi presto papà, sorpresa sul red carpet: Irene Forti è incinta

Fonte: ANSA Pancioni vip del 2022

Sorpresa sul red carpet di Le otto montagne, Alessandro Borghi infatti ha sfilato con la compagna Irene Forti che ha sfoggiato un bellissimo pancione fasciato in un lungo abito nero. Non era trapelata nessuna notizia che la la compagna dell’attore fosse incinta e l’annuncio – c’è da dire – è stato fatto in perfetto stile riservatezza, come hanno dimostrato di essere entrambi per quanto riguarda la propria vita privata.

Alessandro Borghi, la compagna Irene Forti è incinta

Un annuncio decisamente speciale e lontano da quanto ci hanno abituato i vip negli ultimi anni. Nessun video su Instagram, o scatto, per dare la lieta notizia: Alessandro Borghi e la compagna Irene Forti hanno sfilato sul red carpet romano per presentare il film Le otto montagne, dal 22 dicembre al cinema. Bellissimi e affiatati come sempre, questa volta però avevano una bella sorpresa per i fotografi. Irene infatti, fasciata in un meraviglioso abito nero che lasciava una porzione di schiena scoperta, ha sfoggiato una pancia inequivocabile. La gravidanza infatti parrebbe aver superato da un po’ i primi mesi, rivelandosi già in maniera evidente.

L’attore, invece, ha optato per un completo elegante, a doppio petto, in fantasia tartan e con un magione a collo alto.

Ma la cosa più bella, che hanno indossato entrambi, è stata la gioia che traspariva dai loro volti.

La coppia, infatti, è apparsa felice come non mai e non sono mancati neppure i baci. Di più, però, non hanno detto, restando fedeli a quella riservatezza che contraddistingue la loro relazione.

Borghi nelle storie su Instagram ha pubblicato qualche momento della serata, ma non ha mai fatto alcun accenno o riferimento alla gravidanza.

Alessandro Borghi e Irene Forti, la storia del loro amore

Alessandro Borghi e Irene Forti si sono conosciuti nel 2019 e da allora la loro storia d’amore è sbocciata e proseguita a vele spiegate, come dimostrano gli ultimi scatti sul red carpet del film Le otto montagne in cui si vede la coppia in dolce attesa.

Una storia importante, vissuta lontano dai rumors e con qualche concessione sui red carpet, infatti proprio su quello di Venezia 2021 si erano mostrati per la prima volta insieme. Alessandro Borghi è nel pieno della sua carriera e sta macinando un successo dietro l’altro, ma vince anche sul fronte privato dove sta costruendo la sua famiglia.

Del rapporto con Irene, modella e manager, ne aveva parlato in un’intervista di qualche anno fa rilasciata a Io Donna. In quella occasione aveva usato parole speciali da cui trapelava un sentimento profondo e unico: “Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti si leggeva -. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”. Nella stessa intervista aveva raccontato che era grazie a lei che aveva iniziato a leggere di più. La circostanza più particolare? All’epoca stava girando Le otto montagne, tratto dal libro omonimo e primo romanzo che gli ha suggerito.

E poi proprio sul red carpet per presentarlo i due hanno dato l’annuncio emozionante che presto diventeranno genitori. Nessuna dichiarazione, solo la loro gioia e quella pancia che racconta più di mille parole.