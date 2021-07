Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, dopo le nozze pensano al terzo figlio

editato in: da

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sposi: le foto più belle delle nozze

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi sono appena diventati marito e moglie, ma stanno già pensando ad allargare la famiglia. La coppia ha pronunciato il fatidico “Sì” 48 ore dopo la vittoria agli Europei di calcio lo scorso 13 luglio con una cerimonia celebrata nel Duomo di Carrara, ma è già al lavoro per dare un fratellino o una sorellina a Deva (2 anni) e Lena (nata lo scorso maggio).

Dopo le nozze i due si sono raccontati in un’intervista, parlando del loro fidanzamento “difficile” e della gioia dell’essere genitori. Sia Veronica che Federico sono sempre stati molto gelosi della loro privacy: il loro amore è nato nel 2015 durante una vacanza a Formentera, ma sulla loro relazione non è mai trapelato alcun dettaglio. È stata proprio l’ex gieffina a svelare, in una lunga intervista al settimanale Chi, qualche particolare della loro storia d’amore:

Uscivamo entrambi da due storie “tossiche”, ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’è voluto molto tempo, ma eccoci qui.

36 anni lei, 27 lui, Veronica e Federico sono innamoratissimi, ma non sempre il sentimento è stato così forte per loro. I due, come tante altre coppie, hanno avuto qualche momento di crisi, nel 2019, come ha raccontato la Ciardi:

La solita paura mi ha fatto dire un “sì”, che però era un “ni”, che poi è diventato “no’”. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… Dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati.

L’allontanamento, che si è rivelato temporaneo, non ha però scoraggiato Federico Bernardeschi, che poi è riuscito a ricucire il rapporto con la sua Veronica: i due infatti, dopo il ritorno di fiamma, hanno coronato il loro sogno d’amore con la nascita delle figlie e il progetto di sposarsi. “Per me la famiglia è molto importante, perché ti trasmette quei valori che poi ti porti avanti per tutta la vita”, aveva confessato Bernardeschi qualche tempo fa. Per il calciatore e la sua amata però la vita ha in serbo altre sorprese, come hanno confessato: