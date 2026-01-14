Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

La dieta chetogenica, conosciuta anche come dieta keto, è diventata uno dei protocolli più famosi per perdere peso in modo rapido ed efficace. Questa dieta si basa su un’alimentazione con elevati livelli di grassi, un apporto moderato di proteine e un consumo molto basso di carboidrati.

Attraverso questi livelli di macronutrienti il corpo è costretto a entrare in chetosi, ovvero una condizione in cui brucia i grassi come fonte principale per portare avanti le funzioni dell’organismo. Tuttavia, questa dieta, eliminando la maggior parte degli alimenti contenenti zuccheri, mette al bando non solo pane e pasta, ma anche frutta, ortaggi e alcune tipologie di verdura.

Tale restrizione può provocare alcune carenze vitaminiche o di minerali e per questo motivo è importante integrare sin da subito questi oligoelementi con supplementazioni specifiche. Ma bisogna prestare particolare attenzione, perché anche gli integratori alimentari devono essere privi di zuccheri e quindi bisogna saperli scegliere, in modo da poter preservare il processo di chetosi.

Integratori per la chetosi: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

Quando si parla di integratori per la chetosi ci si riferisce a formulazioni che contengono al loro interno vitamine e minerali, utili per supportare l’organismo e tutti i suoi processi fisiologici, durante un momento di particolare stress in cui l’apporto di cibi viene meno. Per mantenere l’organismo in salute si scelgono integratori che contengono al loro interno tali sostanze, ma che siano comunque privi di zuccheri:

Magnesio : aiuta a prevenire crampi muscolari, stanchezza e irritabilità.

: aiuta a prevenire crampi muscolari, stanchezza e irritabilità. Potassio : fondamentale per il corretto funzionamento dei muscoli e del cuore.

: fondamentale per il corretto funzionamento dei muscoli e del cuore. Sodio : importante per mantenere l’equilibrio idrico e prevenire ipotensione.

: importante per mantenere l’equilibrio idrico e prevenire ipotensione. Cloruro : coinvolto nella regolazione del pH e della pressione osmotica.

: coinvolto nella regolazione del pH e della pressione osmotica. Zinco e calcio: contribuiscono al metabolismo e alla funzione muscolare.

Oltre ai minerali, all’interno di queste formulazioni sono contenute anche vitamine del gruppo B per stimolare il metabolismo energetico, vitamina C per sostenere il sistema immunitario e le difese antiossidanti e altri micronutrienti fondamentali per il benessere di cellule e tessuti.

Evita i prodotti contenenti zuccheri aggiunti o coloranti artificiali non compatibili con la dieta keto. L’ideale è scegliere bustine solubili, capsule o polveri da sciogliere in acqua, con formule bilanciate e ben tollerate.

I migliori integratori multivitaminici senza zuccheri da usare in chetogenica

Di seguito cinque integratori con minerali e vitamine, ma senza zuccheri, da poter utilizzare anche durante la dieta chetogenica e disponibili su Amazon:

Bandini Multivitaminico 365 compresse

Un multivitaminico completo pensato per l’assunzione quotidiana e a lungo termine. Contiene tutte le vitamine del gruppo B, vitamina C, D3, E, A, e minerali essenziali come zinco, selenio e magnesio. Particolarmente indicato per chi segue una dieta chetogenica grazie alla totale assenza di zuccheri. La formula ad alta concentrazione permette di colmare eventuali carenze dovute alla ridotta varietà alimentare.

Multivitamix Effervescente 20 Compresse

Questo integratore effervescente si distingue per la praticità e la buona palatabilità, senza contenere zuccheri. Ogni compressa contiene un mix bilanciato di vitamine (C, E, B1, B2, B6, B12, D, niacina, acido folico, biotina) e minerali, tra cui zinco e selenio. Ideale per chi ha difficoltà a deglutire compresse solide e cerca un supporto rapido durante le fasi più restrittive della dieta chetogenica.

Matt Benessere Vigore Multivitaminico 20 compresse effervescenti

Una formulazione in comode compresse effervescenti, perfetta per arricchire la propria routine mattutina. Contiene vitamine A, D, E, C e B complex, oltre a magnesio, potassio e zinco, contribuendo al benessere generale e alla performance fisica delle persone che seguono diete chetogeniche e non solo. Senza zuccheri, si scioglie facilmente in acqua o frullati ed è ottimo anche per chi pratica attività sportiva durante la chetosi.

Vitaldin Gummies Multivitaminiche Adulti senza zucchero

Alternativa ideale per chi cerca un integratore piacevole al gusto ma compatibile con la dieta keto. Le caramelle gommose sono senza zucchero e arricchite con vitamina A, B6, B12, C, D ed E. Favoriscono energia, immunità e benessere psicofisico. Attenzione a non eccedere con le dosi consigliate, poiché possono contenere polialcoli con effetto lassativo se assunti in eccesso.

Vitaldin Gummies Multivitaminiche Gommose caramelle multivitaminiche senza zucchero

One Bear a Day Vitamin Immun orsetti

Con una simpatica forma ad orsetto, questo prodotto è pensato per adulti che desiderano un’alternativa pratica e gradevole per integrare micronutrienti nella propria quotidianità. Contiene un ampio spettro di vitamine (A, C, D, E, B-complex) ed è formulato senza zuccheri. Ideale per integrare quotidianamente micronutrienti senza compromettere la chetosi.

Offerta One Bear a Day Vitamin Immun orsetti Integratore vitaminico a forma di orsetto senza zucchero

Quando e come assumerli

Per ottimizzare i risultati dell’integrazione ed evitare carenze durante la dieta chetogenica è bene iniziare ad assumere questi integratori sin dall’inizio e prolungare il loro consumo durante tutto il periodo in cui si segue questo stringente regime alimentare.

Gli integratori vitaminici vanno assunti al mattino, meglio se accompagnati da un pasto grasso, contenente uova, frutta secca o avocado, in modo da garantire un assorbimento più semplice delle vitamine liposolubili.

La formulazione va scelta in base alle esigenze della singola persona, optando per compresse o capsule da ingoiare, formulati effervescenti da sciogliere in acqua o gustose caramelle gommose da assumere in modo pratico e veloce.

Bisogna non eccedere con le dosi indicate sulla confezione dell’integratore o prescritte dal proprio medico, in modo da non andare incontro a effetti collaterali e controindicazioni.

Inoltre, l’assunzione di integratori multivitaminici andrebbe sempre ciclizzata, in modo da valutare se ogni 2-3 mesi sia necessario sospendere l’integrazione per poi riprenderla più avanti.

Si ricorda che una dieta chetogenica può essere portata avanti per periodi limitati, che devono essere poi seguiti da un piano di reintegro dei carboidrati graduale e costante e che, inoltre, deve essere sempre monitorata da un medico o da un nutrizionista.

