Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Secondo appuntamento settimanale con Verissimo nel pomeriggio di sabato 16 novembre. Ovviamente la conduttrice è sempre Silvia Toffanin, che accoglierà in studio ospiti molto vari, appartenenti a mondi ben differenti. Ecco le anticipazioni del programma.

Verissimo, anticipazioni e ospiti del 16 novembre

Verissimo ci ha ormai abituati ad accogliere degli ospiti di caratura internazionale. Nel pomeriggio del 16 novembre sarà il caso della scrittrice inglese Sophie Kinsella. Classe ’69, è nata a Londra e negli anni si è creata un’incredibile carriera. Laureata in Politica, Economia e Filosofia, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro come giornalista finanziaria. In seguito si è poi dedicata alla narrativa.

Dal 1995 al 2001 ha usato lo pseudonimo di Madeleine Wickham, per poi sfruttare il suo vero nome, lanciando nel 2000 la celeberrima serie I love shopping. Nel 2019 è uscito il decimo romanzo connesso a questa amatissima storia.

La scrittrice è decisamente prolifica, avendo mandato alle stampe ben 34 libri. In studio con Silvia Toffanin, però, giunge anche per parlare della sua battaglia personale, quella contro il cancro. Altra ospite dal grande impatto mediatico è ClioMakeUp, una delle pioniere del mondo influencer. Chi la segue ha vissuto la sua storia tra l’Italia e gli Stati Uniti, scoprendo le bellezze della sua famiglia amorevole, fino alla notizia inaspettata della separazione dal marito Claudio Midolo, con il quale ha avuto due figlie: Grace Cloe e Joy Claire.

Nata a Belluno nel 1982, il suo vero nome è Clio Zammatteo. La sua vita è cambiata per sempre nel 2008, quando ha deciso di aprire un canale YouTube, ClioMakeUp appunto, che le ha donato popolarità e una carriera. Nel 2012 ha poi esordito in televisione e nel 2018 ha lanciato una sua linea di cosmesi. A Verissimo racconta anche la sua vita privata dopo la separazione.

Dal Grande Fratello giunge Eleonora Cecere, che racconterà la sua lunga carriera, a partire da Non è la Rai. Il suo addio al reality di Alfonso Signorini ha generato forti critiche, indirizzate soprattutto a suo marito. Lei è però intervenuta in sua difesa: “Tornare a casa era una mia richiesta”.

Si andrà poi alla scoperta dell’incredibile vita di Dalila Di Lazzaro, nota con lo pseudonimo di Dalila Di Lamar. Modella, attrice e scrittrice, a 71 anni presenterà in studio il suo nuovo amore: Manuel. Silvia Toffanin avrà inoltre modo di parlare anche con Matilde Brandi, pronta a dare gli ultimi aggiornamenti sulla sua vita romantica.

Concludiamo l’elenco degli ospiti di Verissimo con Rozsa Tassi. Non è di certo facile essere la moglie di Rocco Siffredi, considerando la sua carriera, che per anni ha monopolizzato l’80% della sua vita, se non di più. Un amore complicato, che ora vive una nuova fase.

Dove vedere Verissimo e a che ora inizia

Verissimo è uno de programmi più visti del palinsesto Mediaset. Amatissimo il format e decisamente apprezzata Silvia Toffanin, padrona di casa. Sabato 16 novembre spazio al primo dei due appuntamenti settimanali. Chiunque volesse seguirlo, potrà farlo dalle 16:30, sia in televisione che su qualsiasi altro dispositivo in streaming, via Mediaset Infinity.