Fonte: IPA Clio Bittoni e Giorgio Napolitano

Il 10 settembre 2024, dopo una lunga battaglia contro la malattia, si è spenta Clio Bittoni Napolitano, scomparsa a meno di un anno dalla morte di Giorgio Napolitano. L’ex “First Lady”, moglie di Napolitano dal 1959 fino alla di lui dipartita nel 2023, viene ricordata per una certa allergia alle etichette, sempre impegnata sul fronte lavorativo e sui diritti delle donne e dei lavoratori.

Dove era nata Clio Bittoni Napolitano

Clio Bittoni Napolitano nasce a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il 10 novembre 1934, da Amleto Bittoni e Diva Campanella (socialista, impegnata sul fronte politico dopo la Liberazione). I genitori, fermi oppositori del regime fascista, si trovano al confino. Studia al Liceo di Jesi, dove consegue la maturità classica, per poi completare il percorso formativo all’Università degli Studi di Napoli Federico II, laureandosi in giurisprudenza.

Durante quegli anni, conosce Giorgio Napolitano, con cui si sposa con rito civile al Campidoglio nel 1959, come previsto dalla tradizione per i membri del Partito Comunista Italiano. L’ex Presidente della Repubblica si è sempre definito un “monogamo incallito”, dichiarando l’amore per Clio in più occasioni durante gli eventi e le interviste. “Ci siamo intravisti a Napoli e dichiarati a Roma. Ci siamo molto frequentati al ristorante, tanto che mi diceva che l’avevo presa per fame”.

Quanti anni aveva Clio Bittoni Napolitano

Clio Bittoni Napolitano aveva 89 anni: avrebbe compiuto 90 anni il 10 novembre 2024. Scomparsa dopo una lunga malattia, che negli ultimi anni l’ha costretta a un progressivo ritiro a vita privata, Bittoni è stata presente ai funerali di Giorgio Napolitano per l’ultimo saluto all’amore di un’esistenza intera. Da quel primo incontro, non si sono mai lasciati e hanno condiviso tutto, non solo l’amore, ma anche le idee politiche. Hanno avuto due figli: Giovanni, nato nel 1961, e Giulio, nato nel 1969.

L’amore con Giorgio Napolitano

Da sempre definita come un’instancabile sostenitrice dei diritti delle donne, Clio Bittoni Napolitano è stata una ex First Lady discreta e assolutamente allergica alle etichette. “Ero stato fortemente attratto dalla ragazza, più giovane di me, che dapprima vidi in ambienti di partito”, ha scritto Giorgio Napolitano nell’autobiografia Dal Pci al socialismo europeo. “Avevamo un senso profondo della famiglia, che ci avrebbe aiutato a superare difficoltà, alti e bassi, momenti di tensione“.

Sempre presente sulla scena pubblica, ma mantenendo un atteggiamento quasi distaccato e fermo, Clio Bittoni Napolitano, in veste di First Lady, non ha quasi mai concesso interviste. “Il ruolo di consorte del Presidente della Repubblica in Italia non è delineato dall’ordinamento in una maniera compiuta. Non è come negli Stati Uniti quello della First Lady, definito. Meglio evitarla, l’intervista. Grazie. Se occorre un’esposizione, tengo presente occasioni utili a dare aiuti al volontariato o che riguardano la condizione della donna“. Esperta di diritto del lavoro, verrà ricordata per sempre per essere stata una “tenace sostenitrice delle donne”. Gli amati gioielli – rigorosamente antichi – la passione per il cinema, il teatro e la musica, un unico vizio, la sigaretta, e il ritratto di una delle donne più importanti dell’ultimo secolo, sempre a sostegno della condizione femminile.