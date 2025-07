Clio MakeUp torna a parlare della separazione dal marito: “Gli ho lasciato casa”

Clio Zammatteo, in arte Clio MakeUp, ha svelato in che rapporti è con l'ex marito Claudio Midolo dopo la separazione

Getty Images Clio Zammateo

Un anno fa Clio Zammateo, amatissima influencer conosciuta ai più come Clio MakeUp, annunciava la separazione dal marito Claudio Midolo. Una rottura che arrivava dopo 15 anni di matrimonio e che aveva colto di sorpresa (ma non troppo) i tanti fan della coppia, che sembrava solida e affiatata. La content creator oggi è tornata a parlare del rapporto con il suo ex compagno e padre delle sue figlie Grace Chloe e Joy Claire, raccontando come è cambiata la sua vita.

Clio MakeUp, la scelta dopo la separazione dal marito

Dopo mesi di silenzio, Clio Zammateo è tornata a parlare del rapporto con l’ex marito Claudio Midolo. I due avevano annunciato la separazione circa un anno fa, dopo settimane di rumors e indiscrezioni. E oggi la content creator – tra le più famose d’Italia – è tornata a raccontarsi, spiegando come procede con la separazione.

E così, rispondendo a domande e curiosità dei suoi fan, ha spiegato tra le storie di Instagram: “Ci sentiamo il giusto per far sì che le nostre bimbe siano il più possibile serene e che vada tutto liscio”. Clio e Claudio sono stati sposati 15 anni prima di dirsi addio: col tempo il rapporto ha cominciato a cambiare, ma l’influencer ha raccontato che a causare la rottura non ci sono stati né tradimenti né scossoni improvvisi, ma che semplicemente le cose non andavano più bene come prima.

“Abbiamo avuto un anno per metabolizzare, era da tanto che le cose non andavano. Quando poi si esce da un periodo del genere, se ci si è voluti bene, se si è costruita una famiglia, si capisce che qualcosa si era rotto e quindi probabilmente doveva andare così”, ha spiegato.

Poi ha voluto rendere partecipi i suoi follower di una scelta importante: Clio ha deciso di spostarsi, trovando un appartamento vicino alla scuola delle figlie, un luogo che, come ha raccontato lei stessa, deve ancora prendere forma, ma che rappresenta un nuovo inizio per lei. “La casa vecchia è quella dove siamo andati a vivere nel 2020, l’avevano costruita i genitori di Claudio. Non era completata ed era rimasta sfitta. Nel 2020, quando abbiamo lasciato l’America, abbiamo deciso di finirla noi, arredarla e andarci a vivere. Quando poi ci siamo separati, gli ho detto: ‘È una casa che hanno costruito i tuoi, è giusto che ci stia tu‘”.

L’annuncio della separazione

La notizia della separazione era stata resa pubblica il 9 luglio 2024, con un comunicato congiunto diffuso sul blog di Clio. “Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione“, avevano fatto sapere.

“Profondamente grati per l’unione che è stata, come molti, ci siamo amati, ma, come molti, anche noi, dopo aver vissuto alti e bassi, conflittualità e momenti bui – che abbiamo cercato, con impegno reciproco, di contrastare – siamo giunti ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta: i nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità”.

Il loro legame professionale invece non si è interrotto: i due continuano a collaborare per portare avanti il progetto costruito insieme, quello legato alle attività del brand Clio MakeUp.