Kate Middleton ha aggiunto un nuovo tassello al proprio scrigno più intimo, quello dei gioielli preziosi dal punto di vista sentimentale. Accessori che raccontano una storia, come quello sfoggiato durante l’incontro a Lambeth Palace con Sarah Mullally, prima donna arcivescova di Canterbury. Si parla di una collana mai vista prima, molto delicata nelle linee ma colma di significato. Qualcosa che parla d’amore e legami senza tempo.

Nuovo gioiello per Kate

Gli appassionati della Famiglia Reale non hanno potuto non notare la sottilissima catenina in oro giallo indossata da Kate Middleton nel corso della sua recente uscita ufficiale. Un gioiello discreto ma nettamente coerente con lo stile misurato della Principessa del Galles.

Sul cuore si intravede una scritta incisa, volutamente minuta per tentare di tenere il messaggio privato per più tempo possibile. Al momento, infatti, la frase non è stata ancora decifrata con certezza. Un dettaglio che ha ulteriormente acceso i riflettori, scatenando immediatamente le ipotesi: nomi, iniziali, una parola segreta condivisa soltanto con William. Di certo qualcosa che appartiene alla sfera privata e non a quella istituzionale.

Cosa sappiamo del cuore d’oro

La collana porta la firma di Daniella Draper. Si tratta di un brand britannico che Kate conosce benissimo e apprezza enormemente. Ha infatti trovato ampiamente spazio nel suo portagioie in questi anni.

Fondata nel 2009, la maison è nota per i suoi monili personalizzabili e l’uso d’oro riciclato. Valori che si intrecciano perfettamente con la sensibilità della Principessa. Il cuore è stato realizzato in oro giallo 9 carati, pensato per simboleggiare “amore e connessione”, inciso a mano, a scelta, con una calligrafia destinata a durare per sempre.

Kate conferma così la sua tendenza a raccontare con i gioielli ciò che non ama dichiarare apertamente. Ricordiamo il pendente con le iniziali dei figli: George, Charlotte e Louis. All’elenco si aggiungono poi dei ciondoli con diamanti indossati nelle occasioni simboliche come Wimbledon.

Per questo motivo molti osservatori sono certi del fatto che il nuovo cuore possa essere un regalo del Principe William, magari legato al compleanno di sua moglie, festeggiato il 9 gennaio.

Il look cioccolato di Kate

Come detto, l’attenzione generale è stata attratta dal ciondolo sfoggiato da Kate. Solo in un secondo momento lo sguardo di pubblico e osservatori si è poggiato sull’outfit. Elegante e solenne come l’occasione richiedeva.

Stop per un po’ al consueto business casual, scegliendo un sofisticato ensemble color cioccolato. Cappotto firmato Catherine Walker, declinato in una tonalità marrone che va ad aggiungersi ai modelli già in possesso in nero e blu navy. Il tutto abbinato a un abito Jacquard Edeline Lee, entrato nel suo guardaroba “di rappresentanza”.

Una scelta cromatica non isolata, anzi. Da quando è tornata gradualmente sulla scena pubblica, infatti, la Principessa sembra prediligere i toni della terra: marrone, beige, caramello. Sfumature calde e rassicuranti, che dialogano perfettamente con l’oro dei suoi gioielli.