Ilary Blasi e quella lite con Michelle Hunziker per colpa del matrimonio di Aurora Ramazzotti

Il mancato invito al matrimonio di Aurora Ramazzotti ha acceso il chiacchiericcio su Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Ma dietro i rumor ci sarebbe una verità diversa

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Basta un invito mancato per scatenare le malelingue. Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare sul web la voce che tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker fosse calato il gelo. Il motivo? L’assenza dell’ex moglie di Francesco Totti dalla lista degli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza. Per molti il segnale inequivocabile di un’amicizia finita. Peccato che la realtà, a quanto pare, sia molto diversa.

Perché Ilary Blasi non è stata invitata al matrimonio di Aurora Ramazzotti

A smontare il caso ci ha pensato il sempre informato Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, svelando un retroscena che cambia completamente prospettiva. Quando ha letto le indiscrezioni circolate online, Ilary Blasi avrebbe reagito con una risata, cadendo letteralmente dalle nuvole davanti all’idea di essere ai ferri corti con Michelle Hunziker.

Del resto, chi conosce il loro rapporto spiega che tra le due non c’è mai stata quell’amicizia totalizzante che porta inevitabilmente a condividere ogni momento privato. Piuttosto, un legame fatto di stima, complicità e tanta buona colleganza. Un rapporto costruito negli anni anche grazie alla stessa agente, Graziella Lopedota, che da tempo segue entrambe.

E proprio per questo, ribadisce Dandolo, Ilary non si sarebbe mai aspettata un invito alle nozze di Aurora Ramazzotti. Nessuna delusione, nessun muso lungo e tantomeno una crisi con la Hunziker. Semplicemente, un matrimonio di famiglia al quale sono stati invitati gli amici più stretti.

Quelle dediche che raccontano un’amicizia vera (e molto ironica)

A rendere ancora meno credibili le voci di una rottura ci sono poi i tanti momenti pubblici che, negli ultimi anni, hanno mostrato il rapporto tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker.

Uno dei più emozionanti risale a qualche tempo fa quando, durante una puntata di Verissimo Ilary sorprese l’amica con un videomessaggio pieno di affetto. Nessun discorso formale, ma il tono leggero che da sempre la contraddistingue.

“Negli ultimi anni ci siamo avvicinate tanto”, raccontava Blasi, ricordando di aver visto Michelle affrontare sia i momenti più felici sia quelli più complicati senza perdere mai il sorriso. Poi, immancabile, la battuta: “Ma non ti stanchi mai? Non ti piace stare un po’ sdraiata sul letto come faccio io?”.

Michelle, visibilmente emozionata, aveva ricambiato con parole altrettanto sincere, definendo Ilary una donna autentica, leale e una madre straordinaria. E soprattutto aveva elogiato il modo con cui aveva affrontato il periodo più difficile della sua vita, scegliendo sempre il momento giusto per parlare.

Qualche mese dopo, sempre nello studio di Silvia Toffanin, è arrivata un’altra sorpresa: un videomessaggio ironico con cui Blasi ha fatto il suo personale in bocca al lupo all’amica per la nuova avventura televisiva con Battiti Live Spring.

Ilary Blasi pensa al suo matrimonio con Bastian Muller

Se c’è un matrimonio che oggi occupa davvero i pensieri di Ilary Blasi, è il suo. Dopo la proposta ricevuta da Bastian Muller, la conduttrice starebbe organizzando il grande giorno.

Sempre secondo quanto riportato da Oggi, le nozze dovrebbero celebrarsi il prossimo settembre. E sarebbe già tutto pronto, dalle scelte organizzative fino alle persone che avranno un ruolo speciale durante la cerimonia.

Accanto a Ilary dovrebbero infatti esserci le sorelle Silvia e Melory, destinate a diventare le sue damigelle d’onore. Un dettaglio che chiarisce quanto la conduttrice abbia scelto di vivere questo momento circondata dagli affetti più stretti, lontano dal clamore mediatico che ha accompagnato la fine del matrimonio con Totti.