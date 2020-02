GF Vip, la Volpe e Cucuzza condurranno un programma Mediaset: l’indiscrezione

editato in: da

Fino a pochi giorni fa impegnati entrambi nell’avventura del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Michele Cucuzza – eliminato nel corso della decima puntata del reality – potrebbero presto condurre assieme un programma Mediaset.

Tutti e due ex volti storici della Rai, una volta che si spegneranno i riflettori sulla casa di Cinecittà potrebbero rimanere nella scuderia Mediaset e, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, guidare assieme Mattino Cinque Weekend, la versione del fine settimana del talk show condotto da Federica Panicucci.

Il gossip in merito potrebbe riaccendere le speranze dei numerosi fan di Adriana Volpe che, da quando l’ex co-conduttrice de I Fatti Vostri è entrata nella casa più spiata d’Italia, hanno iniziato a sperare in un suo ritorno in grande stile sul piccolo schermo.

L’indiscrezione, lanciata sulle pagine di Blogo, vede in primo piano anche Michele Cucuzza che, come ben si sa, ha alle spalle un’esperienza a dir poco ampia nell’ambito della conduzione di programmi di infotainment. Tra i fondatori di Radio Popolare e volto storico del TG 2, il giornalista siciliano è stato per diversi anni il padrone di casa de La Vita in Diretta.

Sempre secondo quanto rivelato da Blogo, ai piani alti di Mediaset si starebbero definendo i dettagli di questa nuova produzione, che dovrebbe andare in onda sia il sabato, sia la domenica. A quanto pare, il punto principale da chiarire sarebbe il budget. Il programma che verrebbe affidato ad Adriana Volpe e a Michele Cucuzza, nonostante il legame chiarissimo con uno degli appuntamenti più importanti del palinsesto Mediaset, sarebbe di fatto un progetto ex novo.

Se questo progetto dovesse concretizzarsi, per Adriana Volpe arriverebbe il ritorno in tv dopo l’esperienza in Rai e soprattutto dopo i forti contrasti con Giancarlo Magalli. Da quando ha varcato la porta della casa di Cinecittà, la conduttrice trentina non ha certo nascosto le difficoltà incontrate nel rapporto con il suo compagno di viaggio a I Fatti Vostri.

Adesso, a diversi anni dal burrascoso addio, per la Volpe potrebbe arrivare una nuova occasione con un nuovo co-conduttore. Non resta che attendere e vedere se i piani relativi a questa nuova produzione si trasformeranno o meno in realtà.