Che fine ha fatto Michele Cucuzza

editato in: da

Nato a Catania nel 1952, Michele Cucuzza è stato per tanti anni un volto molto amato dal pubblico televisivo. Dopo gli esordi come penna di un quotidiano della sua città, si è trasferito a Milano e ha iniziato a collaborare con Il Giorno.

Al 1983 risale il principio dell’esperienza in RAI, dove ha iniziato nelle vesti di redattore. Nel 1988 ha preso invece il via la parentesi professionale dedicata alla conduzione del TG 2, proseguita fino al 1998. In quegli anni, da inviato all’estero, Cucuzza ha realizzato diversi servizi importanti.

Laureato in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Milano e tra i fondatori di Radio Popolare nel 1976, dal 1998 al 2008 ha condotto La Vita in Diretta. Tra le altre esperienze televisive degne di nota è possibile citare anche Segreti e Bugie, Trenta Ore per la Vita e, dal 2008 al 2011, la conduzione di Unomattina assieme a Eleonora Daniele.

Michele Cucuzza – che negli anni 2000 ha collaborato come editorialista per Il Corriere dell’Umbria e ha tenuto una rubrica per la testata Diva & Donna – è padre di due figlie. Carlotta e Matilde sono nate da due storie diverse e hanno con il padre un bellissimo rapporto.

Il giornalista siciliano ha parlato di loro nel corso dell’ospitata nel salotto di Caterina Balivo nel gennaio 2019. Intervistato nel corso di una puntata di Vieni da Me, ha dichiarato di andarle spesso a trovare, specificando che Carlotta vive a Parigi, mentre Matilde ha scelto di risiedere a Milano.

Cucuzza, che negli anni passati lontano dagli schermi RAI ha lavorato molto in radio e ha collaborato con Telenorba, ha altresì rivelato di essere felicemente fidanzato da qualche anno. Sempre secondo le confessioni fatte nel salotto della Balivo agli inizi di gennaio 2019, la fortunata si chiama Rosanna, è calabrese, nella vita fa il medico estetico e vive tra Catanzaro e Roma.

Attivo su Instagram con un profilo seguito da poco più di 7mila persone e sul quale condivide soprattutto scatti legati al lavoro, Michele Cucuzza è tornato su una rete nazionale in veste operativa nel 2018 (ha gestito i social della trasmissione di Italia 1 90 Special, condotta da Nicola Savino). Il 19 dicembre 2019 è stata annunciata ufficialmente la sua presenza tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello VIP.