La Ruota della Fortuna, Samira Lui come Malgioglio e Gerry la punzecchia: “Sono come i miei”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

Un venerdì di superstizione quello in cui si è combattuta l’ultima sfida de La Ruota della Fortuna. E combattuta è proprio la parola adatta dal momento che la gara tra i tre concorrenti è stata più agguerrita che mai. A stemperare la tensione della competizione, però, arrivano i soliti immancabili siparietti di Gerry Scotti e Samira Lui, entrambi in grande spolvero. Lei meravigliosa come sempre mostra anche di avere la battuta pronta e si cimenta in un’imitazione tutta da ridere.

Samira Lui elegantissima in blu

La musica accompagna come sempre l’inizio della nuova puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 17, una data che come ricorda Gerry Scotti “è complicata solo in America, non in Italia”. Quando Samira Lui scende le scale e improvvisa il suo stacchetto gli occhi del pubblico in sala e di quello a casa sono tutti per lei: meravigliosa con un abito vagamente retrò, con spalline sottili e gonna a campana, di una tonalità di blu che la illumina. Ma è il raffinatissimo chignon a colpire più di tutti, soprattutto il conduttore che non perde tempo e spara la prima delle tante battute della serata.

Dopo averla definita “elegantissima, veramente bella”, la punzecchia: “Ha scelto una pettinatura simile alla mia, con lo chignon”. E poi specifica: “Io i capelli li ho, solo che sono tutti legati dietro, non riprendetemi di lato!”. Inevitabili le risate del pubblico ma Gerry aggiusta il tiro e ribadisce che la collega è molto chic. E noi non possiamo che ammirare ancora una volta la complicità dei due, una coppia sempre più rodata che fa scivolare via la puntata con freschezza.

Samira, il suo Malgioglio è divertentissimo

Sempre Samira si rende protagonista di un momento esilarante e la “colpa” è solo sua. Durante la manche sul Regno degli Animali tira in ballo Cristiano Malgioglio, con la sorpresa generale di tutto lo studio. Il motivo? Proprio l’animale di cui si parla, il gaviale. La particolare parlata di uno dei personaggi televisivi più amati continua a essere presa in giro, ma d’altronde è lui stesso ad averne fatto un marchio di fabbrica e renderla unica. Che fosse un omaggio, quindi?

In ogni caso sul gaviale c’è molto altro da dire e Gerry non perde occasione per farlo e sulla particolarità dell’animale esclama: “Ognuno sviluppa le protuberanze che vuole, io sono aperto a tutte le protuberanze”.

La Ruota della Fortuna, la gara di Enrica

Ma La Ruota della Fortuna resta pur sempre un game show e la competizione non passa certo in secondo piano. A catalizzare l’attenzione è soprattutto la nuova sfidante Enrica, insegnante genovese, che costruisce la sua rimonta con calma e precisione chirurgica. Dopo un avvio equilibrato, la concorrente prende il largo grazie a una serie di risposte azzeccate nei round più strategici. Dal quiz sugli animali fino alla prova musicale, Enrica dimostra lucidità e sangue freddo, riuscendo a scalare la classifica.

Non mancano però i colpi di scena. Leonardo, il giovane campione in carica che per un pelo nella scorsa puntata ha perso i 200.000 euro nella Ruota delle Meraviglie, prova a restare in partita con un recupero nel finale, mentre Silvia si gioca una chance importante ma inciampa proprio sul più bello, perdendo il bottino accumulato. Alla fine è proprio Enrica ad avere la meglio, conquistando il titolo di campionessa con un montepremi consistente e la possibilità di tornare in gioco nelle prossime puntate.