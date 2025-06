Marta Fascina resta ad Arcore, le condizioni dei Berlusconi

Fonte: IPA Marta Fascina

Marta Fascina continuerà a chiamare “casa” Villa San Martino ad Arcore, la storica dimora di Silvio Berlusconi. A quasi due anni dalla scomparsa del Cavaliere, la sua ultima compagna, l’onorevole Fascina, è pronta a firmare un accordo con Fininvest (e quindi con gli eredi di Berlusconi) per regolarizzare la propria permanenza in quella residenza-simbolo.

Marta Fascina firma per restare a Villa San Martino: contratto in arrivo

Gli avvocati di Fininvest e quelli di Marta Fascina stanno definendo gli ultimi dettagli di un contratto di locazione a titolo oneroso che le consentirà di continuare a vivere a Villa San Martino.

Marta pagherà un affitto a Fininvest (cioè ai cinque figli del Cavaliere) per l’uso di una porzione ben definita della tenuta. Importo e durata dell’accordo restano da stabilire, ma si parla di affittare solo una piccola parte dell’immensa residenza (circa 3.500 mq). L’onorevole Fascina, deputata di Forza Italia e ultima compagna di Berlusconi (che le ha lasciato 100 milioni di euro nel testamento), passerà così dallo status informale di ospite di famiglia a quello, ufficiale, di inquilina ad Arcore.

Affitto ad Arcore per Marta Fascina: ecco cosa prevede l’accordo con Fininvest

La decisione di “mettere nero su bianco” questa convivenza è giunta proprio in questi giorni, in coincidenza con il secondo anniversario della morte di Berlusconi. Finora la presenza di Marta ad Arcore era stata ufficiosa ma costante; adesso invece tutto verrà formalizzato in un accordo legale che tutela sia lei sia la proprietà di famiglia.

Marta Fascina resta nella casa di Berlusconi: nuova vita da inquilina

Villa San Martino, costruita nel XVIII secolo e acquistata dal Cavaliere nel 1974, è da decenni il cuore intoccabile della dinastia Berlusconi: un simbolo del “berlusconismo” mai messo sul mercato.

Ancora oggi la vita ad Arcore segue rituali consolidati negli anni. Almeno un martedì al mese la veranda affacciata sul parco ospita il pranzo di famiglia con manager e parenti, un rito conviviale inaugurato dal Cavaliere e divenuto tradizione. Un appuntamento al quale Marta Fascina continua a partecipare, a suggello del suo legame con quel mondo.

La regia immobiliare dei Berlusconi passa a Fininvest Real Estate

Dietro la formalizzazione dell’affitto a Marta c’è la nuova regia immobiliare della famiglia Berlusconi. Negli ultimi mesi, infatti, le proprietà più importanti che facevano capo a Immobiliare Idra, Arcore in primis, sono state trasferite sotto l’ombrello della Fininvest Real Estate, il ramo immobiliare della holding di famiglia.

All’interno di una struttura societaria così organizzata (Fininvest è a capo di società quotate in Borsa) ogni situazione particolare va gestita con trasparenza: da qui la necessità di regolarizzare ufficialmente il rapporto tra l’“ospite” e la proprietà di Arcore. Inoltre Marta Fascina è una figura pubblica, deputata dal 2018, e anche questo ha reso opportuno darle un ruolo definito e una cornice formale nella storica dimora.

Villa Certosa in vendita: Sotheby’s guida la maxi operazione immobiliare

La famiglia sta valutando con calma la cessione di un’altra celebre residenza: Villa Certosa, il paradiso estivo in Sardegna tanto amato dal Cavaliere. L’incarico per la vendita è stato affidato a un team internazionale guidato da Sotheby’s International Realty, e si vocifera di cifre da capogiro comprese fra 300 e 500 milioni di euro. Sarebbe una delle operazioni immobiliari più imponenti di sempre in Italia, ma gli eredi procedono senza fretta.