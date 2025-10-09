Belle da vedere, comode da indossare e tra le più amate: queste scarpe sportive sono la nostra nuova ossessione autunnale

iStock Le sneakers dell'autunno 2025 sono queste

Quando decidiamo cosa indossare ci piace essere comode, ma non per questo di dover rinunciare allo stile. Così scegliere gli accessori giusti è un primo passo per essere cool e sentirci a nostro agio.

E se parliamo di scarpe, allora, dobbiamo senza alcun dubbio concentrarci sui modelli sportivi, che riescono a coniugare un aspetto favoloso e un confort senza uguali. In tal senso la regina dell’autunno è una sneaker che ha tantissime recensioni (65mila) di cui moltissime positive e che può essere nostra a un prezzo favoloso, grazie allo sconto del 22%. Si tratta del modello Graceful Get Connected di Skechers: bella da vedere, facile da abbinare e comoda da indossare.

Le sneakers Graceful Get Connected di Skechers sono la scarpa dell’autunno

Comode, di alta qualità, leggere proprio come se non indossassimo nulla: le scarpe Graceful Get Connected di Skechers sono il modello perfetto per l’autunno, che si può indossare da mattina a sera e abbinare con tutti gli stili che ci piacciono di più.

Nere e con dettagli in oro rosa, si possono indossare con un abito lungo, magari accompagnato da una cintura a segnare il punto vita e da una giacca scamosciata, tra i capi sofisticati da sfoggiare nell’autunno 2025.

Per quelle di noi che amano essere comode anche al lavoro, è la scarpa adatta per un completo composto da pantaloni e camicia. Mentre se la giornata si protrae oltre l’aperitivo nulla ci vieta di utilizzare queste sneakers con un abito più elegante, per un mix and match di carattere.

Ora le possiamo acquistare a una cifra super conveniente, dal momento che hanno un ribasso del 22% sul prezzo consigliato, e vestirci per tutto l’autunno in maniera pratica, comoda, senza rinunciare a un tocco di stile e di eleganza. Nemmeno con le sneakers ai piedi.

Tutto quello che dobbiamo sapere sulle sneakers più cool dell’autunno

Quando scegliamo che capo indossare, le domande che ci poniamo sono le più disparate. A partire dal comfort infatti, sulla base di quello che andremo a fare, è super importante avere la certezza di utilizzare qualcosa che ci faccia sentire comode. Ma anche a nostro agio, quindi è di fondamentale importanza scegliere accessori giusti per ogni occasione.

E poi c’è la componente vanità: vogliamo anche sentirci bene nei capi che sfoggiamo. Ecco che, le sneakers modello Graceful Get Connected di Skechers, diventano le alleate da avere a casa e da indossare da mattina a sera.

Con suola in gomma, realizzate in materiale di alta qualità, si possono facilmente lavare in lavatrice, così da averle sempre perfette e a portata di mano. Inoltre, sono dotate di soletta interna in memory foam, suola esterna leggera e flessibile, tomaia in tessuto monoblocco, allacciatura frontale e colle e linguetta imbottiti.

Questo modello si può usare in palestra per allenarsi, ma anche per una passeggiata, al lavoro, o per uscire. Ed è il mai più senza del nostro autunno, per accompagnarci in questi mesi in maniera confortevole e con lo stile giusto.

