Il top con la manica a sbuffo è il capo cool da indossare da mattina a sera. Ecco i nostri preferiti

Dimentica le mezze misure: la moda Primavera/Estate 2025 incorona il top con la manica a sbuffo come must-have assoluto del guardaroba femminile. Ispirato allo stile vittoriano e alle silhouette degli anni ’80, è tornato sotto i riflettori in una chiave fresca e contemporanea. Tessuti leggeri come cotone, lino e mussola rendono il capo arioso e perfetto anche per le giornate più calde, mentre i colori pastello, il bianco ottico e le stampe floreali lo rendono facilmente abbinabile.

Romantico, versatile e con un pizzico di drammaticità, questo capo iconico si reinventa per accompagnarci in ogni momento della giornata, dalla colazione in centro all’aperitivo con le amiche. Ecco una selezione di top con la manica a sbuffo che si adattano alla tua personalità e occasione d’uso.

Chic, romantica e sexy con i top con maniche a sbuffo

Amazon Essentials, linea di abbigliamento e accessori lanciata da Amazon dallo stile classico e chic dall’ottima qualità-prezzo. ha creato questo top con amiche a sbuffo di ottima fattura e fit valorizzante, in tante varianti di colore. Con il 56% di cotone, 38% di modal e 6% elastan, abbraccia la figura e valorizza le spalle.

Semplice non significa affatto noioso! Ce lo insegna The Drop, marchio di moda interno di Amazon che si distingue per le sue collezioni in edizione limitata disegnate da influencer di tutto il mondo. Di grande tendenza quest’anno, la camicetta di The Drop con maniche a sbuffo diventa cool grazie all’allacciatura frontale che si chiude con dei deliziosi fiocchetti. Romantica in color blu cielo, più sexy in color nero.

Al confine tra un crop top estivo e un corsetto da dama ottocentesca, questo top diventerà il tuo pezzo preferito dell’estate! Valorizza le tue forme senza essere volgare e si abbina sia con dei look più sportivi come un jeans e sneakers, sia con ampie gonne a balze per un look da sognatrice.

Ecco un look dalle vibes rinascimentali che valorizza il punto vita e mimetizzi pancia e fianchi arrotondati! Realizzato in colore e poliestere, è perfetto sia in occasioni più formali che per una scampagnata.

Romantica sì, fresca…anche! Questo top in sangallo traforato in cotone e scollo a V è elegante e bon ton, senza rinunciare alla freschezza e alla comodità dei tessuti traspiranti e naturali sulla pelle. Questo punto di rosa è perfetto per enfatizzare sia gli incarnati più candidi che per valorizzare la prima tintarella di stagione.

Una blusa in chiffon a pois è esattamente il pezzo forte che ti serve per svoltare il tuo look quando sei a corto di idee ma vuoi risultare chic e curata. La stampa vintage e le spalle a sbuffo scenografiche faranno tutto da sole e regaleranno al tuo outfit quel tocco di glamour in più che stavi aspettando. Disponibile sia bianco a pallini neri che nera a pallini bianchi.

Indossato con un paio di jeans a vita alta, il top con maniche a sbuffo diventa il perfetto alleato per un look da giorno casual ma curato. Completalo con sneakers o sandali bassi, una borsa.

