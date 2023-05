Nina Moric in ospedale dopo l’intervento: “Sono riusciti a salvarmi la vita”

Fonte: IPA Nina Moric torna a graffiare: Catwoman in passerella (con trasparenze)

Nina Moric è stata a lungo lontana dai social dove generalmente è piuttosto attiva e in questi giorni ha rivelato il motivo di tale assenza. Senza scendere nei dettagli, la modella ha raccontato su Instagram di aver subito un intervento in un ospedale ad alta specializzazione e di come il team composto da medici, anestesisti e infermieri le abbia salvato la vita. Non è un periodo semplice per la Moric ma la forza per andare avanti non le manca.

Nina Moric rompe il silenzio dopo l’intervento

Il messaggio che aveva rivolto in precedenza ai suoi follower aveva destato non poca preoccupazione. “Anche nell’ora più buia della vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”, aveva scritto in una storia su Instagram mostrandosi in un letto d’ospedale, lasciando intendere che le ore successive sarebbero state parecchio delicate.

A distanza di qualche ora, la modella ha deciso di rompere il silenzio e sempre sul suo profilo social ha spiegato quanto accaduto. Attualmente si trova ricoverata all’Istituto Clinico Humanitas, ospedale ad alta specializzazione di Rozzano, in provincia di Milano, ed è lì che ha subito un intervento grazie al quale il “malessere” di cui soffriva – come lei stessa lo ha chiamato – è stato eliminato.

“Non è stato un periodo facile ho avuto questo malessere che per fortuna è stato sconfitto – ha detto nel breve video -. (…) Mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita. Ci sono delle conseguenze però sono forte e tutto andrà benissimo. (…) Sto bene e mi dispiace perché non avrei voluto dare una preoccupazione a nessuno”. Il peggio sembra passato nonostante vi siano delle “conseguenze” che certamente richiederanno un periodo di ripresa.

Nina Moric, il periodo più difficile

“A volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili” aveva scritto in un precedente post, riferendosi ai medici e agli operatori sanitari che l’hanno seguita e curata in un momento affatto semplice. La vita di Nina Moric è sempre stata un’altalena di emozioni e situazioni talvolta al limite, intervallati da momenti in cui la luce ha fatto capolino, seppur brevemente (vedi la nuova storia d’amore con lo storico d’arte Daniele Radini Tedeschi).

Nelle ultime settimane i fan della modella croata non hanno potuto fare a meno di notare segnali preoccupanti in merito alle sue condizioni psicofisiche, legati a un problema di salute delicato come lei stessa ha lasciato intendere, del quale aveva fatto accenno qualche mese fa in uno sfogo a mezzo social: “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando“.

La salute è importante ma quando la mente non sostiene il fisico la guarigione può diventare una battaglia ancor più complicata. Ultimamente la Moric ha sofferto parecchio per la lontananza del suo unico figlio Carlos, che sembra abbia deciso di vivere con il padre Fabrizio Corona almeno per il momento. È inevitabile che il cuore di una madre ne soffra.

L’ultimo messaggio della modella è, però, carico di speranza sulle note di I Have A Dream, celebre brano degli ABBA: “Puoi prendere il futuro, anche se fallisci/Credo negli angeli (…) Attraverserò un torrente, ho un sogno/Ho un sogno, una fantasia/Per aiutarmi a superare la realtà”.