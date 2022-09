Nina Moric, problemi di salute. Su Instagram: “Questo dolore fisico mi sta consumando”

Fonte: IPA Nina Moric torna a graffiare: Catwoman in passerella (con trasparenze)

Nina Moric ha dei problemi di salute, a rivelarlo è stata lei stessa attraverso le sue storie Instagram in cui ha raccontato dell’esame che ha dovuto effettuare e come il dolore fisico la stia consumando. La modella croata, ex moglie di Fabrizio Corona, ha allegato alle sue parole il referto di una gastroscopia in cui si legge che è in corso un esame istologico.

Nina Moric, le sue parole in merito ai problemi di salute

Nina Moric si è lasciata andare a un piccolo sfogo sui social facendo sapere ai suoi tantissimi follower di avere dei problemi di salute. Lo ha fatto attraverso le storie Instagram in cui ha condiviso la foto del referto medico di una gastroscopia. Allo scatto ha accompagnato parole che spiegano come si sente: “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”.

Parole a cui hanno fatto seguito alcune storie in cui la si vede in compagnia del suo gatto, in una di queste ha ribadito del dolore atroce che sta provando. Poi nessun’altra parola in merito, ma solo alcune storie insieme a un amico.

In attesa di capire se proseguirà a raccontare ai suoi follower le sue condizioni di salute, solo un mese fa la modella ha scritto una lunga dedica al figlio in occasione del suo compleanno vissuto distanti: infatti Carlos vive con il papà Fabrizio Corona.

Lei ha pubblicato una foto che li ritrae di schiena abbracciati, immagine accompagnata da parole profonde che si concludono con: “E se possibile non dimenticarti mai di quel tempo in cui cercavi i miei abbracci. Potrai mettere in discussione tutto a questo mondo ma mai ti permetterò di mettere in discussione il mio smisurato amore per te.Ora diventa uomo, Buon Compleanno. Tua madre…”.

Nina Moric i social e il lavoro

Nina Moric non è molto attiva sui social, per lo meno quando si tratta di pubblicare foto: tra uno scatto e l’altro passa abbastanza tempo. Le foto che condivide, in genere, sono bellissime immagini di lavoro. E proprio in merito alla sfera professionale nei mesi scorsi la modella è tornata a calcare le passerelle. Una moderna cat woman: gli outfit sfoggiati hanno messo in mostra il fisico stupendo di Nina Moric a 46 anni ancora regina delle passerelle. In quella occasione la stilista Sophia Nubes ha fatto sfilare anche l’ex marito della modella: Fabrizio Corona. I due si sono sposati nel 2001, il figlio Carlos è nato nel 2002. La coppia si è saparata nel 2007, mentre il divorzio è datato 2014.

Della loro relazione si parla spesso ancora adesso, nonostante di tempo ne sia passato parecchio. Di recente proprio durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip quando Giacomo Urtis, concorrente della Casa, si era lasciato sfuggire di avere avuto in passato una relazione con Corona. Ferma restando la veridicità dell’indiscrezione, aveva fatto scalpore anche il quando: infatti pare che potrebbe essere avvenuta mentre Corona era impegnato, per questo il pensiero era corso subito a Belen Rodriguez e alla ex moglie che aveva prontamente smentito attraverso Dagospia dicendo, tra le altre cose:” Io la donna del triangolo? Ma ne so gestire a malapena uno, figuriamoci due!”