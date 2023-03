Nina Moric innamorata: chi è il nuovo fidanzato Daniele Radini Tedeschi

Fonte: IPA Nina Moric

Di Nina Moric non si avevano notizie da un po’, l’ex modella ha scelto di prendersi una pausa dallo showbiz per dedicarsi alla pittura, coltivando la passione per l’arte. Adesso gli obiettivi dei paparazza sono tornati su di lei e, quel che hanno trovato, è una donna serena e di nuovo sorridente, in dolce compagnia.

Lasciatesi finalmente alle spalle le controversie con l’ex marito, Nina Moric è di nuovo felice con accanto un uomo. Fotografato assieme a lei per le strade di Milano, il nuovo fidanzato: lo storico e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi, non un abitante del jet set ma neppure del tutto estraneo al mondo dello spettacolo.

Nina Moric, romantica passeggiata col nuovo compagno

I fotografi di Chi, capitanati dal re del gossip Alfonso Signorini, hanno immortalato una di nuovo sorridente Nina Moric per le eleganti vie di Montenapoleone, in centro a Milano, mano nella mano con colui che, quasi certamente, è il nuovo fidanzato della modella croata: lo storico d’arte Daniele Radini Tedeschi.

La coppia ha trascorso il pomeriggio a passeggiare per la città, spostandosi da un negozio all’altro per acquistare delizie e specialità che i due piccioncini sono poi andati a consumare a casa di un caro amico di Radini Tedeschi. Nessuna avversione verso i fotografi che li hanno seguiti per tutto il tempo: Nina Moric non ha nessuna intenzione di nascondere il suo nuovo amore.

Chi è Daniele Radini Tedeschi, nuovo fidanzato di Nina Moric

Il 36enne Daniele Radini Tedeschi, 10 anni più giovane di Nina Moric, nasce da una nobile famiglia svizzera trasferitasi a Piacenza, ma la sua vita ha la città di Roma come cornice. Laureatosi in Storia dell’arte moderna alla Sapienza, Radini Tedeschi ha nel tempo inanellato importanti successi nel mondo accademico con il ruolo di storico e critico dell’arte.

È stato direttore artistico della Esposizione triennale di arti visive a Roma e responsabile scientifico dell’Atlante dell’Arte Contemporanea De Agostini e, nel 2015, è stato nominato commissario del padiglione nazionale alla Biennale di Venezia dal ministero della Cultura del Guatemala. Seppur qualche volta lo storico ha lasciato gli atenei a favore degli studi televisivi, partecipando come opinionista ai programmi Detto Fatto e Vieni da me, al tempo condotto da Caterina Balivo. Indimenticabile la lite in diretta con Alba Parietti.

La passione per l’arte di Nina Moric

È molto probabile che Nina Moric e il nuovo fidanzato si siano conosciuti proprio grazie alla passione che entrambi nutrono per l’arte. La modella croata ha infatti una grande passione per la pittura, cui negli ultimi anni si è dedicata a pieno, arrivando, lo scorso febbraio, a esporre i propri dipinti presso una la Galleria Mazzoleni di Bergamo: sette coloratissime tele, dal titolo I sette vizi capitali.

La sua prima mostra personale, per la showgirl, non ha rappresentato soltanto un importante traguardo artistico ma anche un nuovo capitolo per la sua vita da madre. Proprio alla mostra, infatti, Moric ha avuto modo di riabbracciare il figlio Carlos, nato dal matrimonio con Fabrizio Corona, dopo lunghi mesi di allontanamento e incomprensioni.