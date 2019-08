editato in: da

Che fine ha fatto Nina Senicar? Per anni è stata una delle modelle e conduttrici più amate della tv italiana, poi è scomparsa.

Oggi scopriamo che la 34enne vive a Los Angeles ed è incinta del suo primo figlio dal compagno Jay Ellis. A svelare la gravidanza della Senicar il settimanale Spy, secondo cui la top model serba sarebbe già al quinto mese.

Bellissima e sempre sorridente, Nina Senicar per molto tempo è stata una showgirl famosissima nel nostro Paese. Laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo presso l’Università Bocconi di Milano, ha raggiunto la fama grazie al ruolo di valletta e conduttrice di numerosi programmi televisivi.

Da Sile libero Max a Distraction, fino a Veline e Velone, Nina Senicar per anni è stata sulla cresta dell’onda, partecipando anche al talent show Mettiamoci all’opera. Nel suo curriculum anche la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2010 dove ha dato prova di grande carattere e ha fatto girare la testa al tronista Federico Mastrostefano. Poi tante esperienze nel cinema e nelle serie tv, sino alla decisione di volare a Los Angeles.

Negli Stati Uniti, dove è approdata nel 2012, Nina Senicar ha realizzato il sogno di diventare un’attrice, recitando accanto ad attori del calibro di Rami Malek e Charlie Hunnam. Nel 2015 la modella ha finalmente trovato l’amore accanto all’americano Jay Ellis che le ha regalato il suo primo figlio.

Oggi Nina non vede l’ora di diventare mamma e si gode la gravidanza sotto il sole di Los Angeles. Nel suo curriculum tante storie sentimentali da copertina. Non solo il flirt con il tronista di Uomini e Donne (ex di Eliana Michelazzo, agente della Prati), la Senicar è stata sentimentalmente legata anche a Marco Borriello, calciatore ed ex di Belen Rodriguez. Ha vissuto una brevissima relazione con Ezio Greggio e una storia, mai confermata, con Eros Ramazzotti.