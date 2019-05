Che fine ha fatto Federico Mastrostefano, il tronista corteggiato da Eliana Michelazzo

editato in: da

Federico Mastrostefano è stato senza dubbio uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, corteggiato da diverse ragazze, fra cui Eliana Michelazzo.

Pochi lo sanno, ma l’ormai ex agente di Pamela Prati ha debuttato in tv proprio negli studi di Maria De Filippi, come corteggiatrice. Correva l’anno 2009 quando Eliana provò a conquistare il cuore di Federico Mastrostefano, rendendosi protagonista anche di epiche liti con Tina Cipollari. Alla fine però il nuotatore scelse la rivale Pamela Compagnucci.

La relazione durò sino all’arrivo di Federico all’Isola dei Famosi quando, durante una diretta con Simona Ventura (all’epoca conduttrice), Mastrostefano lasciò Pamela. L’ex tronista confessò di aver preso una cotta per la modella Nina Senicar, ma poco dopo venne eliminato dal pubblico che non gli perdonò questa scelta.

Al suo posto arrivò in Honduras proprio la Compagnucci, fra lacrime e un flirt con il rugbista Denis Dallan. Da allora ne è passato di tempo e Federico si è allontanato definitivamente dal mondo della tv. Sino ad oggi quando, intervistato da IsaeChia, è tornato a parlare di Eliana Michelazzo e del loro rapporto, facendo qualche ipotesi riguardo la nascita di Simone Coppi, l’uomo fantasma che per dieci anni sarebbe stato il marito dell’agente.

“Io una risposta un po’ me la sono data, del perché lei ha mandato in giro questa voce che lei è stata sposata 10 anni con un ragazzo – ha svelato l’ex tronista -. Io ricordo che quel giorno in cui ho scelto Pamela Compagnucci, dopo pochissimo tempo sul giornale c’era la notizia che lei si era sposata con Simone Coppi. Io ero rimasto un po’, perché dicevo cavolo, sei stata un anno a corteggiarmi e dopo pochissimo tempo, due o tre settimane, leggo che già ti sei sposata!”.

“Secondo me questa piccola bugia l’ha detta a fin di bene – ha detto parlando di Eliana Michelazzo -, come quando due si lasciano, io rosico del fatto che mi hai lasciato e mi invento che già mi sono fidanzato con un’altra persona, giusto per non darti lo smacco del fatto che posso stare male per te. Il problema è che noi non eravamo abituati a vivere nell’ambito popolare della televisione, quindi qualsiasi cosa ci scappava in mente la dicevamo, la facevamo”.

“Neanche lei si era resa conto della gravità della cosa – ha aggiunto Federico Mastrostefano -, cioè di farsi pubblicità e dire su un giornale ‘tanto mi sono sposata!’. Lei dopo la mia scelta risultava sposata, poi la questione è andata avanti, sono passati 10 anni e lei non è mai riuscita a tornare indietro, perché tornare indietro da queste cose è veramente difficile, specie quando tanta gente ne è a conoscenza. […]Poi sicuramente lei è stata anche un po’ consigliata male, da tanti amici e da tante amiche e ha continuato a nascondere questa cosa, era difficilissimo tornare indietro… e poi è successo quello che è successo. Lei ha aperto quest’agenzia, la conoscevano in tanti”.