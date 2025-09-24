Uomini e Donne, Federico Mastrostefano ubriaco? “Le cose non sono andate così”

Federico Mastrostefano a Uomini e Donne, tra gossip e vino: due calici bastano a scatenare il “brillo gate” nel Trono Over

Federico era "brillo"? Cosa sarebbe successo

La registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne ha scatenato un piccolo putiferio nel mondo del gossip televisivo. Al centro delle chiacchiere c’è sempre lui, l’ex tronista e oggi cavaliere del Trono Over Federico Mastrostefano.

Come si suol dire, chi non muore si rivede, e Federico è uno degli indimenticabili del programma. Corteggiatore nel 2008, tronista nel 2009, scelse Pamela Compagnucci. Una storia finita come finiscono solitamente le storie di Uomini e Donne: dopo qualche mese.

Federico Mastrostefano: la voce sull’esterna che non convince

Di primo acchito la trama era da siparietto trash: Federico avrebbe organizzato un’esterna con Francesca (nuova dama del parterre) prima della cena con Agnese.

Peccato che l’ex nuotatore si sia trattenuto un po’ troppo con Francesca. L’esterno raccontava che il nostro Federico sarebbe arrivato “alticcio” (forse per il vino del primo incontro) tanto che Agnese, stizzita, lo avrebbe mandato a casa senza troppi complimenti.

Immagini di un Mastrostefano con il bicchiere in mano e l’alito carico di vino si sono così dipinte nella mente dei fan. In poche parole, circolava la voce di un collo di bottiglia finito male, un incontro finito a suon di chiacchiere e accuse, con un cavaliere spedito sotto le coperte ben prima della buonanotte canonica.

Le indiscrezioni sul cavaliere del Trono Over

A diffondere in anteprima la versione è stato Lorenzo Pugnaloni, volto super preparato e noto tra i fan del programma per le sue anticipazioni. Le sue ricostruzioni hanno fatto subito il giro dei social. D’altra parte, il racconto di un cavaliere che si presenta brillo a un’esterna era troppo gustoso per non diventare argomento da bar.

Forse solo due calici e basta?

Insomma, è calice gate, perché è arrivata anche una sorta di smentita. Fonti interne contattate da Fanpage spiegano che l’esterna sarebbe filata via liscia e senza drammi.

Dove sta la verità? Nell’articolo di Fanpage si legge che Federico aveva in mente un aperitivo in compagnia di Francesca, seguito da una cena con Agnese.

Si è trovato così bene con Francesca da prolungare il momento conviviale più del previsto, rimandando l’appuntamento serale con Agnese al dopocena.

Arrivato dunque più tardi del previsto in albergo, Agnese lo avrebbe trovato un po’ pallido. Credendolo provato, l’ha immediatamente accusato di aver abusato del vino.

Secondo questa versione, sembra che Federico sia praticamente astemio: ha confessato di aver consumato “solo due calici” di vino, i quali, anziché ubriacarlo, gli hanno procurato un po’ di nausea. Che Federico sia solo allergico ai Solfiti?

Se qualcuno ci ha rimesso alla fine, non è stato Federico, a passarla male, ma la povera Agnese che ha atteso un incontro che non c’è stato, o meglio, c’è stato a metà.