Verissimo, ospiti e anticipazioni domenica 3 marzo: Michelle Hunziker si racconta

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Domenica 3 marco va in onda l’attesissimo appuntamento settimanale con Verissimo, sotto la conduzione di Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti attesi e tante le storie pronte a conquistare il pubblico di Canale 5. L’appuntamento, come ogni domenica, è nel pomeriggio, alle 16:30. Scopriamo insieme i nomi degli ospiti della puntata di oggi e le anticipazioni di ciò di cui si parlerà in studio.

Verissimo, ospiti domenica 3 marzo: Michelle Hunziker torna alla carica

Su Canale 5 torna il talk show più seguito del weekend sotto la guida esperta ed empatica di Silvia Toffanin. Ormai il suo è un volto iconico del programma pomeridiano ed è difficile immaginare Verissimo senza di lei. Grazie alla sua capacità di entrare in contatto con gli ospiti, riesce a regalare momenti di condivisione importanti e profondi con le personalità più note della televisione.

Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Silvia Toffanin accoglie infatti Michelle Hunziker. La showgirl, amatissima e chiacchieratissima, è pronta a tornare su Canale 5 con Michelle Impossible & Friends. L’appuntamento è in programma dal 6 marzo, in prima serata.

Pronti a sedersi di fronte a Silvia Toffanin anche il duo dei Ricchi e Poveri, tornati alla ribalta in grandissimo stile dopo Sanremo 2024, in cui hanno portato il loro brano Ma non tutta la vita, già entrata nella testa e nel cuore di tutti gli italiani. Anche Carolyn Smith sarà presente per raccontarci tutta la sua forza ed energia, immancabile in un personaggio del suo calibro. E ancora, per la loro prima intervista in tv, saranno a Verissimo i quattro mitici postini di “C’è posta per te”: Marcello, Gianfranco, Giovanni e Andrea. Infine, spazio alla storia di un gruppo musicale iconico: I Cugini di Campagna.

In aggiornamento