Nina Senicar, le nozze segrete in Toscana: i dettagli del matrimonio con Jay Ellis

Fonte: Instagram Nina Senicar e Jay Ellis

La loro storia va avanti già da tanti anni, e dal loro amore è nata la piccola Nora Grace: a suggellare il legame tra Nina Senicar e Jay Ellis mancavano solo le nozze, che sono arrivate a sorpresa. Il 9 luglio la modella serba e l’attore americano hanno pronunciato il fatidico sì in Italia, per la precisione in Toscana, ma lo hanno annunciato soltanto adesso su Instagram, con una foto romanticissima.

Nina Senicar e Jay Ellis, le nozze segrete in Toscana

Nina Senicar e Jay Ellis si sono sposati: la celebrazione è avvenuta il 9 luglio, ma la coppia ha diffuso la notizia solo adesso, a distanza di qualche settimana dal lieto evento.

Gli sposi hanno voluto vivere il giorno più bello della loro vita lontano dai riflettori e dagli obiettivi indiscreti dei paparazzi, scegliendo il massimo riserbo per le proprie nozze. La Senicar e l’attore hollywoodiano hanno festeggiato in compagnia di amici e familiari in una location davvero magica, immersa nella campagna toscana. Pur abitando da molto tempo a Los Angeles, Nina e Jay hanno voluto celebrare il loro matrimonio nella lussuosa Villa Mangiacane a San Casciano, in Val di Pesa (non troppo distante da Firenze).

Per annunciare le nozze, la Senicar e l’attore hanno scelto uno scatto romanticissimo, in cui i due – elegantissimi e con gli sguardi innamorati – percorrono un classico viale toscano bordato di cipressi e lecci tenendosi mano nella mano. “July 9th, 2022… Per sempre”, hanno scritto i neo sposi a corredo dello scatto.

Le nozze di Nina Senicar, i dettagli

Gli sposi, entrambi elegantissimi, hanno scelto abiti firmati Dolce & Gabbana per il loro giorno speciale. Jay Ellis ha indossato un completo bordeaux, con camicia bianca e accessori in pendant; la modella serba ha invece indossato uno splendido abito bianco con scollo a cuore, gonna ampia e un profondo spacco laterale.

Nina Senicar ha voluto condividere con i suoi folower anche gli scatti del suo abito nel giorno delle nozze e in quelli delle prove: “L’abito dei miei sogni“, ha scritto a corredo delle fotografie del matrimonio.

Nina Senicar e Jay Ellis, il loro amore

Nina Senicar e Jay Ellis hanno vissuto la loro storia d’amore lontana dai riflettori: i due si sono conosciuti nel 2015 e da allora non si sono più lasciati. All’inizio sono riusciti a tenere nascosta la relazione, ma dopo circa due anni hanno cominciato a mostrarsi in pubblico insieme.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e la star di Hollywood – che interpreta il ruolo di Reuben Payback Fitch in Top Gun: Maverick – nel 2019 sono diventati genitori per la prima volta. L’8 novembre la Senicar ha annunciato la nascita della sua prima figlia: “È proprio così: le nostre vite hanno assunto un significato completamente nuovo. Benvenuto Nora Grace Ellis”.

Dopo i blocchi e ritardi alla cerimonia causati dalla pandemia, finalmente sono arrivati i fiori d’arancio anche per loro. E adesso Nina e Jay hanno suggellato il loro amore con quel matrimonio che tanto desideravano, tra pochi intimi, con una meravigliosa giornata in Toscana accanto alle persone che più amano.