Kate Middleton, spacco birichino e telefonata segreta: le foto indiscrete

Kate Middleton a Glasgow scende dall'aereo e lo spacco invisibile si apre e poi si rifugia in auto per fare una telefonata segreta

Kate Middleton si è recata a Glasgow per la cerimonia del battesimo navale di una fregata antisommergibile. Impeccabile come sempre durante il varo, la Principessa del Galles però è stata fotografata al suo arrivo mentre scende la scaletta dell’aereo con qualche difficoltà a causa dello spacco e poi è stata sorpresa al cellulare, probabilmente non era mai capitato.

Kate Middleton in versione marinara per il varo della nave

Kate Middleton ha avuto una settimana ricca di impegni istituzionali, prima il Garden Party poi la cerimonia del battesimo navale a Glasgow. E tra questi c’è stata anche l’inaugurazione della sua nuova statua di cera che ha fatto molto discutere.

La Principessa del Galles ha dunque sfoggiato due look molto formali data l’ufficialità degli incarichi svolti. In particolare in Scozia si è presentata con un outfit in stile navy, in omaggio alla Marina, e nel contempo a Lady Diana che ha reso glamour questo tipo di mise.

Kate ha scelto un abito cappotto blu, bordato di bianco, firmato Suzannah London, con cappello coordinato di Philip Treacy e le immancabili Gianvito Rossi ai piedi. La Principessa, in quanto madrina della Type 26 dal giugno 2021, ha varato la fregata antisommergibile di ultima generazione con una bottiglia di whisky pregiata, prodotta da una distilleria locale.

Con questo gesto di buon auspicio, si è voluto sottolineare il particolare legame che unisce la madrina, ossia Kate, all’equipaggio della nave che ha battezzato.

Tutto si è svolto al meglio, secondo quanto prestabilito dal protocollo. Ma il dietro le quinte ha riservato dettagli di solito “proibiti” allo sguardo pubblico.

Kate Middleton, la discesa dall’aereo

William e Kate sono arrivati in aereo a Glasgow. Nessuna cerimonia di accoglienza era prevista per loro in aeroporto. Così, sono scesi dall’apparecchio senza grandi formalità. Lady Middleton nel fare i gradini si è aggrappata al corrimano della scaletta, cosa che di solito non fa mai, ma d’altro canto non c’era nessuna autorità ad attenderli e i tacchi alti possono essere insidiosi.

A ciò va aggiunto che la Principessa indossava un abito sciancrato e aderente che ha dovuto tenere aperto sul fondo per poter camminare e lo spacco ben nascosto si è rivelato pericoloso durante la discesa.

Kate Middleton, la telefonata misteriosa

Giunta finalmente a terra, Kate è salita sull’auto che l’aspettava. William con lei ha fatto lo stesso. I due non si sono rivolti la parola, ognuno è entrato in auto, sedendosi sul sedile posteriore, ciascuno dal proprio lato.

La Principessa del Galles è stata fotografata mentre all’interno del veicolo sembrava al cellulare. Infatti, una mano era appoggiata all’orecchia, come quando la si tappa per isolarsi dai rumori esterni. Mentre sull’altro lato del volto è apparso un oggetto nero che appunto sembrava essere un cellulare.

Forse è la prima volta che Kate è stata sorpresa al telefono. Probabilmente, stava parlando con uno dei suoi figli, anche se il volto non ha lasciato trasparire alcuna emozione. Nel frattempo William guardava dall’altra parte, senza apparentemente dare troppa importanza a quello che stava facendo la moglie.