Kate Middleton irriconoscibile, la nuova statua di cera lascia tutti impressionati

Kate Middleton in abito da sera scintillante e con la tiara di Diana tra i capelli. Si tratta davvero della Principessa del Galles? Sembra a tutti gli effetti lei e invece è la sua copia di cera. La nuova statua di Madame Tussauds dedicata alla moglie di William impressiona tutti e si accende il dibattito sui social.

Kate Middleton irriconoscibile, la sua nuova statua di cera

Dopo aver visto di persona Kate Middleton al Royal Garden Party, la Principessa del Galles ha nuovamente incantato in abito da sera e tiara. Ma questa volta si tratta della sua statua di cera, inaugurata al Museo di Madame Tussauds il 21 maggio.

Per il 14esimo anniversario di nozze di William e Kate, il museo ha deciso di restaurare la statua della Principessa del Galles, cambiandole completamente look. Una trasformazione che l’ha resa irriconoscibile rispetto a come era prima.

Nella nuova versione della statua di cera, Kate indossa un abito da sera rosa scintillante, si tratta della copia esatta del vestito di Jenny Packham che la Principessa sfoggiò nel 2023 al ricevimento diplomatico annuale a Buckingham Palace.

Nel comunicato del museo il nuovo look di Kate viene descritto nel dettaglio: “La figura indossa un abito rosa antico di Jenny Packham, décolleté argentate in stile Gianvito Rossi ‘Rania 105’ e completata da una replica esatta della caratteristica tiara Lover’s Knot. La tiara proviene dagli archivi del Madame Tussauds di Londra ed è stata indossata dalla figura della Principessa Diana negli anni ’80”.

La vera Principessa del Galles ama particolarmente la Lover’s Knot, è il diadema che ha portato più spesso. Anche a Diana piaceva molto. Secondo il gioielliere di Corte, la tiara ha più di 100 anni ed è stata originariamente commissionata al gioielliere Garrard dalla regina Mary nel 1913 o nel 1914.

Infine, l’outfit della statua è completato dalla “fascia blu del Royal Victorian Order, nonché dal “Royal Family Order of QEII e da orecchini replica del Greville Diamond Chandelier”.

Kate Middleton e William, le loro statue esposte vicine

La statua di Kate è posta accanto a quella di suo marito William. Anche quest’ultima ha subito un profondo restauro. Il Principe indossa uno smoking nero Ede & Ravenscroft, “un marchio con una lunga storia di fornitura di abiti per la famiglia reale”, recita il comunicato. La figura indossa anche un papillon bianco, una fascia dell’Ordine della Giarrettiera, una stella e delle medaglie dell’esercito.

“Siamo lieti che una nuova statuetta dell’amatissima Catherine, Principessa del Galles, sia ufficialmente approdata alla Royal Palace Experience, nella nostra attrazione nel cuore di Londra, proseguendo il nostro lavoro secolare con la Famiglia Reale”, ha affermato in una nota Steve Blackburn, Senior General Manager di Madame Tussauds London.

“Solo Madame Tussauds di Londra può offrire ai fan l’opportunità davvero immersiva e unica di toccare con mano i membri della Famiglia Reale, passati e presenti!”, ha continuato. “Kate, maestosamente realizzata dal nostro talentuoso team di studio, è stata scolpita per garantire che la sua somiglianza sia degna di una futura Regina, accanto al suo affascinante marito”.

Kate Middleton, la nuova statua scatena il dibattito

I fan di Lady Middleton sono stati impressionati dalla nuova statua di cera. E subito hanno commentato sui social, suscitando un vero e proprio dibattito.

C’è chi scrive: “Congratulazioni per questo incredibile capolavoro! 😍👏🏼”; “Lavoro impeccabile e impressionante“. E ancora: “Eccezionale !@madametussaudsHa davvero catturato l’eleganza e la bellezza di Sua Altezza Reale Caterina, la Principessa del Galles. ❤️ Bella come la rosa che le è stata dedicata. C’è una versione aggiornata della Principessa Diana?@madametussauds? È stato un piacere vedere la statua della principessa Diana nel corso degli anni, quindi, come Diana, è emozionante vederla, poiché la principessa Diana è ancora amata e ci manca molto, anche dopo tutti questi anni”.

Ma se tutti sono ammirati dalla somiglianza del modello con la vera Kate, qualcuno ha avuto da ridire su William. “William sembra terribile ma Catherine è bellissima”. Mentre altri fanno notare che la statua del Principe è ancora senza barba.